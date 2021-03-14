طريقة عمل الجبنة المقلية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

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الجبنة المقلية نوع من أنواع الجبن الصحية المفيدة التي يتم عملها بطريقة مختلفة ومتنوعة لتعطي مذاق رائع وشهية وجذاب لكل من ذاقها لا يمكن الإستغناء، وتوجد أنواع مختلفة من الجبن التي يمكن قليها، وهي تشتهر بها الكثير من المحلات وتقدم على وجبة الإفطار والعشاء لأنها من الوجبات السريعة والخفيف التي يحبها الكثير من الكبار والصغار يقوموا بعملها في السندوتشات، وهي من السندوتشات التي يقبل عليها الكثير في الصباح ومشهورة جدا في الوطن العربي، ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية في العزائم وغيرها كنوع من المقبلات، وتختلف نوع الجبن منها الشيدر والرومي وغيرها من الجبن، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على سر عمل أصابع الجبنة المقلية خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل الجبنة المقلية
تحتوي الجبنة المقلية على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- ٨ شرائح من الجبنة الشيدر.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة صغيرة من الكمون.
- كوب من البقسماط المطحون.
- ٢ بيضة كبيرة.
- زيت نباتي للقلي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة المقلية خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الحليب السائل والكمون والملح والبيض ونخلط المكونات جيداً حتي تتجانس معاً.
- نغمس أصابع الجبن في الخليط من الجهتين ثم نضعها في البقسماط المطحون من الجهتين حتى تغطي.
- نكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من أصابع الجبن ونضعها في الثلاجة حتى تسخن الزيت.
- تحضير مقلاة واسعة ونضع بها الزيت ونسخنه جيداً ثم نضع أصابع الجبن ونقلب من الجانبين حتى يصبح لونها ذهبي ثم نخرجها بسرعة حتى لا تسيح.
- نقوم بوضعها على ورق المطبخ لدقائق ثم نقوم بتقديمها مع الطماطم والفلفل الأخضر والخبز بالهنا والشفا.
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الجبنة المقلية نوع من أنواع الجبن الصحية المفيدة التي يتم عملها بطريقة مختلفة ومتنوعة لتعطي مذاق رائع وشهية وجذاب لكل من ذاقها لا يمكن الإستغناء، وتوجد أنواع مختلفة من الجبن التي يمكن قليها، وهي تشتهر بها الكثير من المحلات وتقدم على وجبة الإفطار والعشاء لأنها من الوجبات السريعة والخفيف التي يحبها الكثير من الكبار والصغار يقوموا بعملها في السندوتشات، وهي من السندوتشات التي يقبل عليها الكثير في الصباح ومشهورة جدا في الوطن العربي، ويمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية في العزائم وغيرها كنوع من المقبلات، وتختلف نوع الجبن منها الشيدر والرومي وغيرها من الجبن، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على سر عمل أصابع الجبنة المقلية خطوة بخطوة في المنزل.مكونات عمل الجبنة المقلية
تحتوي الجبنة المقلية على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- ٨ شرائح من الجبنة الشيدر.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة صغيرة من الكمون.
- كوب من البقسماط المطحون.
- ٢ بيضة كبيرة.
- زيت نباتي للقلي.
سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبنة المقلية خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الحليب السائل والكمون والملح والبيض ونخلط المكونات جيداً حتي تتجانس معاً.
- نغمس أصابع الجبن في الخليط من الجهتين ثم نضعها في البقسماط المطحون من الجهتين حتى تغطي.
- نكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من أصابع الجبن ونضعها في الثلاجة حتى تسخن الزيت.
- تحضير مقلاة واسعة ونضع بها الزيت ونسخنه جيداً ثم نضع أصابع الجبن ونقلب من الجانبين حتى يصبح لونها ذهبي ثم نخرجها بسرعة حتى لا تسيح.
- نقوم بوضعها على ورق المطبخ لدقائق ثم نقوم بتقديمها مع الطماطم والفلفل الأخضر والخبز بالهنا والشفا.
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