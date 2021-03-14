طريقة عمل البيتي فور البيتي أروع من الجاهز بكثير وبمكونات غير مكلفة

دائما ما تحتاج الأسرة لأنواع جديدة من الحلويات والمعجنات وغيرها للتغير وعدم الشعور بالملل من الوصفات المعتاد عليها، والبيتي فور من أهم أنواع الحلويات والمعجنات التي تقدم في أي وقت، ويقبل على تناولها الجميع وتحديداً الأطفال، وتفضل الأمهات عمل البيتي فور في البيتي فور في البيت دون الحاجة لشرائها منن المحلات المخصصة لعمله، فهو يحتوي على مكونات غنية بالكثير من الفيتامينات المهمة للجسم وعلى رأسها عنصر الكالسيوم في البيض وغيرها من المكونات، وطريقة عمل البيتي فور سهلة جداً ويمكن عمله في وقت قليل جداً وبمكونات غير متوفرة، فالآن إليكم طريقة عمل البيتي فور في البيت بسهولة. مكونات البيتي فور البيتي: كوب من السكر البودر.

كوب زبدة مذابة.

2 حبة بيض.

كوبين ونصف دقيق.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح. مكونات التزين: نصف كوب مربى مشمش.

نصف كوب شوكولاتة مذابة.

نصف كوب فورماسيل.

نصف كوب مكسرات مفرومة. طريقة تحضير البيتي فور: في وعاء كبير يوضع السكر والزبدة ويتم خفقهما من خلال المضرب السلك الكهربائي ليصبح لدينا قوام هش وفاتح اللون، ثم نضيف البيض مع الفانيليا ونظل نخفق لمدة خمس دقائق.

نضيف الدقيق مع البيكنج بودر والملح وتقلب المكونات حتى يختفي الدقيق تماماً.

يتم تقسيم العجين لقسمين ونضع على واحد منهما الكاكاو ونخلط المكونات.

يتم تشكيل البيتي فور بالشكل المرغوب به، ويرص بعد ذلك على صينية مفرود بها ورق الزبدة.

تدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى يخبز البيتي فور.

بعد أن يبرد البيتي فور يتم لصق قطعتين من البيتي فور بالمربى وتوضع بعد ذلك في الشوكولاتة المذابة ثم يرش عليها الفورماسيل أو المكسرات وبألف هنا. أسرع طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا على الأجهزة المختلفة fortnite مكونات البيتي فور البيتي:مكونات التزين:طريقة تحضير البيتي فور: الوسوم

دائما ما تحتاج الأسرة لأنواع جديدة من الحلويات والمعجنات وغيرها للتغير وعدم الشعور بالملل من الوصفات المعتاد عليها، والبيتي فور من أهم أنواع الحلويات والمعجنات التي تقدم في أي وقت، ويقبل على تناولها الجميع وتحديداً الأطفال، وتفضل الأمهات عمل البيتي فور في البيتي فور في البيت دون الحاجة لشرائها منن المحلات المخصصة لعمله، فهو يحتوي على مكونات غنية بالكثير من الفيتامينات المهمة للجسم وعلى رأسها عنصر الكالسيوم في البيض وغيرها من المكونات، وطريقة عمل البيتي فور سهلة جداً ويمكن عمله في وقت قليل جداً وبمكونات غير متوفرة، فالآن إليكم طريقة عمل البيتي فور في البيت بسهولة. مكونات البيتي فور البيتي: كوب من السكر البودر.

كوب زبدة مذابة.

2 حبة بيض.

كوبين ونصف دقيق.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح. مكونات التزين: نصف كوب مربى مشمش.

نصف كوب شوكولاتة مذابة.

نصف كوب فورماسيل.

نصف كوب مكسرات مفرومة. طريقة تحضير البيتي فور: في وعاء كبير يوضع السكر والزبدة ويتم خفقهما من خلال المضرب السلك الكهربائي ليصبح لدينا قوام هش وفاتح اللون، ثم نضيف البيض مع الفانيليا ونظل نخفق لمدة خمس دقائق.

نضيف الدقيق مع البيكنج بودر والملح وتقلب المكونات حتى يختفي الدقيق تماماً.

يتم تقسيم العجين لقسمين ونضع على واحد منهما الكاكاو ونخلط المكونات.

يتم تشكيل البيتي فور بالشكل المرغوب به، ويرص بعد ذلك على صينية مفرود بها ورق الزبدة.

تدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى يخبز البيتي فور.

بعد أن يبرد البيتي فور يتم لصق قطعتين من البيتي فور بالمربى وتوضع بعد ذلك في الشوكولاتة المذابة ثم يرش عليها الفورماسيل أو المكسرات وبألف هنا. أسرع طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا على الأجهزة المختلفة fortnite مكونات البيتي فور البيتي:مكونات التزين:طريقة تحضير البيتي فور:

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