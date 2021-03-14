طريقة عمل لفائف الباذنجان باللحمة المفرومة وصفة سهلة وبسيطة

يعد تقديم لفائف الباذنجان هي نوع جديد من تقديم الباذنجان، عن الطريقة المعتادة الي يقدم بها وتعتبر طرق تحضيره كثيرة ومتنوعة، فهو من أكثر الأطعمة التي تدخل في عمل السلطات ومن أشهرها البابا غنوج، كما أنه يدخل في عمل صينية المسقعة، ويتميز تقديمه محشي باللحمة المفرومة بمذاق جيد ومميز، كما أنه يزيد من جمال سفرتك من حيث الشكل فهو يقدم بطريقة جديدة ومختلفة، يقدم بجانب الأرز الأبيض وأنواع السلطات الخضراء، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل لفائف الباذنجان المحشي باللحمة المفرومة بطريقة سهلة ومميزة

مكونات عمل لفائف الباذنجان باللحمة المفرومة

تتكون لفائف الباذنجان اللذيذة من مكونات سهلة وبسيطة ومفيدة ومغذية للجسم وهي كما يلي:ـ

2 ثمرة باذنجان.

زيت للقلي.

ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب من عصير الطماطم.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

مكونات عمل اللحمة المفرومة

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

1 قرن من الفلفل الأخضر.

رشة ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

طريقة تحضير لفائف الباذنجان طريقة سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

نبدأ أولا بتحضير الحشوة، وتتم بوضع مقلاة على النار ثم يضاف إليها البصل المقطعة إلى أجزاء صغيرة مع معلقة من السمنة، ونقلب ثم نضيف الفلفل الأخضر ونقلب حتي يذبل. يضاف رشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب، ثم يضاف اللحم المفروم ويترك على نار هادئة حتي تنضج تماماً. الخطوة الثانية يتم غسل الباذنجان جيداً ثم تقطيعه إلي شرائح طويلة وليست دائرية، ثم يتم نقعها في قليل من الملح والماء وتركها لمدة نصف ساعة. يتم تحضير الصلصة بوضعها على النار مع قليل من الملح والكزبرة الجافة، وتترك لكي تغلي حتي تصبح سميكة. بعدها تقلي شرائح الباذنجان في زيت وفير، توضع شرائح الباذنجان بعد تحميرها على ورق المطبخ، لكي تصفي من الزيت. يتم حشوة بقليل من اللحمة المفرومة ثم تلف شريحة الباذنجان على شكل رول تكرر هذه الخطوة مع جميع الشرائح. يتم وضع اللفائف داخل صينية الفرن ثم تسقي بالصلصة وتدخل الفرن حتي يحمر الوجه قليلاً. تزين بأوراق الكزبرة أو البقدونس وتقدم بالهنا والشفا.

ملاحظات

يعتبر نقع الباذنجان في الماء والملح من الأمور المهمة التي تساعد في تقليل شربه للزيت، يمكن حشوه بأكثر من نوع من الحشوات منها حشوه بالجبنة غيرها من الحشوات التي نرغب بها، يساعد استخدام الأعواد الخشبية لتثبيت الشرائح عند التقديم كما أنه يمكن وضع الزيتون في الأعواد الخشبية كنوع من التزيين. يمكن شوي شرائح الباذنجان على الشوية أو داخل الفرن بدلا من قليها في الزيت.