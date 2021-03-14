أقوى ماسك لتفتيح البشرة والرقبة والأماكن الحساسة فى دقائق مجرب ونتائج مضمونة 100%

أقوى ماسك لتفتيح البشرة هو موضوع مقالنا اليوم حيث أنه يوجد العديد من ماسكات التفتيح ولكن الكثير منها لا يعطي النتيجة المطلوبة أو يأخذ وقت طويل لإعطاء نتيجة مقبولة أو مضمونة النتائج وملحوظة، كما أن الماساكات الكيميائية غالبا ما تسبب أذى للبشرة مع تكرار استخدامها ومنها العديد من المواد التي تقشر البشرة بشدة فينتج عنها التهابات واسمرار بدلاً من التفتيح فتكون النتائج عكسية وغير مرضية ومحبطة جداً، اليوم سنخبركم عن وصفات تبييض للبشرة مضمونة ونتائجها رائعة.

ماسك لتبييض البشرة

لأن بشرة حواء هي سر جمالها وثقتها بنفسها، سنعرض لكم مجموعة من ماسكات طبيعية فعالة بدرجة كبيرة في تفتيح البشرة من وجه ورقبة وأماكن داكنة بالجسد في وقت قياسي، والنتيجة تكون ملحوظة من أول استعمال، وآمنة تماماً لجميع أنواع البشرة تابعينا.

أقوى ماسك لتفتيح البشرة

ماسك الأرز مع الحليب، وهو عبارة عن ماسك طبيعي سريع الفعالية في تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة ويستخدم الأرز مطحون مع قليل من الحليب السائل أو لبن بودر وعمل خليط متجانس من الماسك ووضعه على الأماكن المراد تفتيحها وتركه حتى يجف.

ماسك الشوفان للتبييض السريع

وهو من أكثر الماسكات التي تعطي نتائج سريعة وفعالة كما أنه آمن وصحي للبشرة، ويستخدم الشوفان المطحون مع عسل أبيض أو حليب ويوضع على بشرة جافة نظيفة وتركه ليجف، وبعدها يمكن تديلك المنطقة به قبل غسله لتقشير الجلد الميت.

ماسك البن والبيض لتفتيح الوجه والرقبة

يعتبر البن والبيض من أهم الماسكات الطبيعية التي تعطي البشرة كل ما تحتاج إليه من فيتامينات، ويعد أقوى ماسك لتفتيح البشرة والرقبة كما أن البيض به كولاجين طبيعي يعطي البشرة النضارة والنعومة المطلوبة، ويستخدم الماسك بوضع بياض بيضة مع قليل من البن وخلطهم بتجانس ووضعهم على البشرة، وهناك من يستعمل البيضة كاملة مع البن.