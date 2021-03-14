علاج شيب الشعر بزيت الزيتون ومكونات طبيعية من أول مرة

علاج شيب الشعر بزيت الزيتون من العلاجات الفعالة والقوية في التخلص من الشيب ولذلك تبحث دائمًا النساء عن زيت يقلل الشيب ولا تجد إلا زيت الزيتون الذي يدخل مع عدد كبير من الزيوت الطبيعية الأخرى للتخلص منه إلى الأبيض، فإن كنت ترغب في الحصول على أفضل زيت يسود الشعر فلا أفضل من زيت الزيتون وسوف نتعرف على طريقته بالتفصيل.

علاج شيب الشعر بزيت الزيتون

قد يكون زيت الزيتون وحده أفضل زيت لمنع ظهور الشيب ولكن إن كنا نرغب في التخلص من الشيب إلى الأبد فيمكن اتباع الوصفات التالية المكونة من زيت الزيتون ومكونات طبيعية أخرى:

سنقوم بتوفير عشر ملاعق من زيت السمسم ونقوم بوضعهم في زجاجة.

ثم نحضر عشر ملاعق أخرى من زيت الزيتون من أجل علاج الشيب ونقوم برج الزجاجة حتى يمتزج الخليط مع بعضه البعض.

ثم نقوم بوضع المكونات على الشعر، ونقوم بغلغلتها في الفروة، وحتى الأطراف، وذلك لمدة لا تقل عن ساعة واحدة فقط.

ثم بعد ذلك نقوم بشطف الشعر باستخدام الشامبو والمياه، على أن يكون الشامبو خاليًا من الكيمياويات، ويمكن استخدام الصابون الطبيعي للشعر.

وصفة زيت الزيتون وزيت السمسم لعلاج الشيبالزيوت التي تزيل الشيب

وكذلك أفضل زيت يقلل الشيب هو زيت الزيتون والزيوت التالية:

نحضر خمس ملاعق من زيت الزنجبيل الطبيعي، وخمس ملاعق أخرى من زيت الزيتون.

ثم نقوم بتوفير خمس ملاعق من زيت الخردل الذي يحتوي على عدد كبير من المعادن اللازمة للشعر.

ثم نقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض، ونقوم بتوزيعها على الشعر، ونحرص أن يكون الشعر رطب.

ثم نقوم بتركه على الشعر بعد وضعه على الجذور والأطراف لمدة ساعتين، بعدها نقوم بغسل الشعر بمياه فاترة وبلسم.

علاج الشيب بالليمون وزيت الزيتون

كما يمكن أن نضع مع علاج شيب الشعر بزيت الزيتون قطرات من الليمون من أجل تقليل ظهور شيب الشعر، وعند مزج الخليط نقوم بوضعه على الشعر لمدة ساعة واحدة فقط، ومن ثم نقوم بغسل الشعر، وبعد ذلك نحرص على استخدام الزيوت التي تزيل الشيب مرة واحدة في الأسبوع.