طريقة عمل التبسي العراقي باللحم المفروم وباذنجان بدون قلي وطعم رائع

طريقة عمل التبسي العراقي ، بالباذنجان دون أن تقومين بقليه، هو أحد أشهر الأكلات من المطبخ العراقي، وهو أكلة موفرة وطبق رئيس مغذي وشهي، وطريقة عمل تبسي باذنجان عراقي، من أسهل الطرق في الطهي، لأنه يمكن عمله بأكثر من طريقة مختلفة، مثل طريقة عمل التبسي بدون لحم، وطريقة عمل التبسي العراقي بالدجاج، كما يمكنك عمل تبسي باذنجان تركي، وكلها طرق مختلفة وتتنوع حسب مكونات بهارات التبسي المستخدمة في عمل الوصفة، وتفضل السيدات عادة عمل تبسي الباذنجات باللحم المفروم، للحصول على أكبر قدر من البروتين المغذي، والعناصر الغذائية، اليت يحتاجها الجسم خاصة الأطفال، نظرًا لوجود الباذنجان مع قطع اللحم، وكلها عناصر مغذية جدًا، والأهم من كل ذلك هو أنها لا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير، وتلك الوجبة تكفي 4 أفراد، ويمكنك زيادة المقادير ومكونات التبسي الأساسية، حسب عدد أفراد أسرتك. مكونات بهارات التيبسي 2 حبة باذنجان كبيرة الحجم، وتقطيعها إلى شرائح دائرة متوسطة السمك.

2 حبة بطاطس (بطاطا كما يُطلق عليها في بعض الدول) كبيرة الحجم، وتقطيعها إلى شرائح دائرة متوسطة السمك.

4 حبات بنادورا قومي بتقطيعها إلى شراح أيضًا.

2 حبة فلفل رومي أخضر (قطعيه أيضًا إلى شرائح).

2 حبة بصل متوسطة الحجم وقطعيها إلى شرائح.

2 حبة فلفل حار (يمكنك الاستغناء عنها؛ في حال كان أحد أفراد أسرتك متضررًا من الأطعمة الحريفة).

2 كوب من اللحم البقري المفروم.

كومب ونصف عصير بنادورا حمراء.

4 ملاعق كبيرة من صلصة البنادورا الجاهزة.

½ كوب من الماء.

رشة من الملح الناعم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة تيبسي باذنجان باللحم المفروم بدون قلي قومي بإدخال كل شرائح مكونات التيبسي إلى الفرن، واجعليها فوق الشواية حجتى تحصل على درجة شواء بسيطة وتتخلص من المياه بداخلها. أحضري صينية الخبز بالفرن، ثم قومي بإحضار كل مكونات التيبسي التي قمت بتقطيعها إلى شرائح. ابدئي في وضع شرائح البطاطس بحيث تغطي كامل الصينية، ثم ضعي فوقها شرائج الباذنجان، ثم طبقة من شرائح البنادورا، (ثم ضعي شرائح الفلفل الحار إذا كنت ستضعينه بالفعل). ضعي فوق الشرائح السابقة، طبقة من اللحم المفروم بعد أن تقومين بتعصيجه فوق النار. قومي برش القليل من الفلفل الأسود والملح الناعم. قوميب بإذابة صلصة البنادورا الجاهزة مع عصيرها الطازج، وامزجيهم جيدًا ثم ضعي طبقة البنادورا فوق مكونات التيبسي السابقة. غطي الصينية جيدًا بورق الفويل الفضي، وأدخليها إلى فرن ساخن مسبقًا، واتركيها لمدة 45 دقيقة. بعد تمام النضج لكل المكونات، أخرجي صينية التبسي باللحم من الفرن، ثم جربي طريقة عمل الرز الكابلي الحجازي، ضعي الأرز في صحون التقديم، واستمتعي مع أسرتك بوجبة تبسي باذنجان عراقي باللحم في الفرن، ولا أروع من هذا المذاق. عروض عيد الأم 2021 في هايبرات مصر الوسوم

طريقة عمل التبسي العراقي ، بالباذنجان دون أن تقومين بقليه، هو أحد أشهر الأكلات من المطبخ العراقي، وهو أكلة موفرة وطبق رئيس مغذي وشهي، وطريقة عمل تبسي باذنجان عراقي، من أسهل الطرق في الطهي، لأنه يمكن عمله بأكثر من طريقة مختلفة، مثل طريقة عمل التبسي بدون لحم، وطريقة عمل التبسي العراقي بالدجاج، كما يمكنك عمل تبسي باذنجان تركي، وكلها طرق مختلفة وتتنوع حسب مكونات بهارات التبسي المستخدمة في عمل الوصفة، وتفضل السيدات عادة عمل تبسي الباذنجات باللحم المفروم، للحصول على أكبر قدر من البروتين المغذي، والعناصر الغذائية، اليت يحتاجها الجسم خاصة الأطفال، نظرًا لوجود الباذنجان مع قطع اللحم، وكلها عناصر مغذية جدًا، والأهم من كل ذلك هو أنها لا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير، وتلك الوجبة تكفي 4 أفراد، ويمكنك زيادة المقادير ومكونات التبسي الأساسية، حسب عدد أفراد أسرتك. مكونات بهارات التيبسي 2 حبة باذنجان كبيرة الحجم، وتقطيعها إلى شرائح دائرة متوسطة السمك.

2 حبة بطاطس (بطاطا كما يُطلق عليها في بعض الدول) كبيرة الحجم، وتقطيعها إلى شرائح دائرة متوسطة السمك.

4 حبات بنادورا قومي بتقطيعها إلى شراح أيضًا.

2 حبة فلفل رومي أخضر (قطعيه أيضًا إلى شرائح).

2 حبة بصل متوسطة الحجم وقطعيها إلى شرائح.

2 حبة فلفل حار (يمكنك الاستغناء عنها؛ في حال كان أحد أفراد أسرتك متضررًا من الأطعمة الحريفة).

2 كوب من اللحم البقري المفروم.

كومب ونصف عصير بنادورا حمراء.

4 ملاعق كبيرة من صلصة البنادورا الجاهزة.

½ كوب من الماء.

رشة من الملح الناعم.

رشة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة تيبسي باذنجان باللحم المفروم بدون قلي قومي بإدخال كل شرائح مكونات التيبسي إلى الفرن، واجعليها فوق الشواية حجتى تحصل على درجة شواء بسيطة وتتخلص من المياه بداخلها. أحضري صينية الخبز بالفرن، ثم قومي بإحضار كل مكونات التيبسي التي قمت بتقطيعها إلى شرائح. ابدئي في وضع شرائح البطاطس بحيث تغطي كامل الصينية، ثم ضعي فوقها شرائج الباذنجان، ثم طبقة من شرائح البنادورا، (ثم ضعي شرائح الفلفل الحار إذا كنت ستضعينه بالفعل). ضعي فوق الشرائح السابقة، طبقة من اللحم المفروم بعد أن تقومين بتعصيجه فوق النار. قومي برش القليل من الفلفل الأسود والملح الناعم. قوميب بإذابة صلصة البنادورا الجاهزة مع عصيرها الطازج، وامزجيهم جيدًا ثم ضعي طبقة البنادورا فوق مكونات التيبسي السابقة. غطي الصينية جيدًا بورق الفويل الفضي، وأدخليها إلى فرن ساخن مسبقًا، واتركيها لمدة 45 دقيقة. بعد تمام النضج لكل المكونات، أخرجي صينية التبسي باللحم من الفرن، ثم جربي طريقة عمل الرز الكابلي الحجازي، ضعي الأرز في صحون التقديم، واستمتعي مع أسرتك بوجبة تبسي باذنجان عراقي باللحم في الفرن، ولا أروع من هذا المذاق. عروض عيد الأم 2021 في هايبرات مصر

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