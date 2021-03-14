بكيس واحد تخلصي من شعر العانة والجسم كلة نهائيا بدون ألم في دقائق معدودة

بكيس واحد تخلصي من شعر العانة والجسم كلة، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر الزائد في الجسم، الذي يسبب لهم الضيق والإحراج خاصة في منطقة العانة، فيبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في التخلص من الشعر الزائد نهائياً وتقلل من نموه، لأن هناك الكثير من مستحضرات التجميل ولكنها تحتوي على مواد كيميائية، تسبب أضرار كثيرة للجسم على المدي البعيد.

بكيس واحد تخلصي من شعر العانة والجسم كلة بدون الم

وصفة البيكنج بودروالليمون

المكونات

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف لليمونه.

ملعقة من معجون الأسنان.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء قومي بإضافة البيكنج بودر ثم أضيفي معجون الأسنان ثم أخلطي المكونات، وقومي بإضافة الليمون وقومي بخلط المكونات جيداً حتي يتكون خليط متماسك، قومي بغسل المنطقة التي ترغبي في إزالة الشعر منها، قومي بوضع الخليط على المنطقة لمدة 15 دقيقة، وقومي بتدليك المنطقة برفق، ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر،ويجب تكرار هذه الوصفة لكي تشعري بالفرق.

وصفات طبيعية للتخلص من شعر العانة والجسم كلة نهائياً

وصفة الكركم والحمص

المكونات

ملعقة من الكركم.

ملعقة من دقيق الحمص.

ملعقة من اللبن الرائب.

طريقة التحضير

قومي بإحضار إناء وضعي فيه الكركم ودقيق الحمص واللبن الرائب، قومي بوضع الخليط على البشرة لمدة 10 دقائق، حتي تجف تماماً وتفرك بحركة دائرية بعكس اتجاه نمو الشعر، ثم قومي بغسل المنطقة بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

وصفة الترمس لإزالة شعر العانة نهائياً

المكونات

كمية مناسبة من الترمس المطحون.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

نحتاج في هذه الوصفة إلي استخدام الترمس المر، قومي بنقع الترمس في كمية من الماء لمدة 8 ساعات، وقومي باستخدام الشمع أو الحلاوة لإزالة الشعر من الجسم، بعد القيام بإزالة الشعر قومي بمسح المنطقة التي تم إزالة الشعر منها بماء نقع الترمس، ويجب عليك الاستمرار في هذه الوصفة يومياً لمدة ثلاث أسابيع، وستلاحظي نتيجة مدهشة في التقليل من نمو الشعر وسيساعدك ذلك في إزالة الشعر نهائياً ويخفف الألم عند الإزالة للشعر، وهو وصفة مضمونة ومجربة لأنها تتكون من مواد طبيعية.

الاهتمام بإزالة الشعر من المناطق الحساسة والجسم باستمرار وعدم تركها لفترات طويلة.

الاهتمام باستخدام المواد الطبيعية للإزالة الشعر وعدم استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة.

الحرص على ارتداء الملابس القطنيه النظيفة حتي لا يحدث التهابات.

الحرص على ترطيب الجسم بمواد طبيعية تساعد في تفتيح البشرة

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