طريقة تحضير لانشون الدجاج بدون بيض .. مكونات سهلة وبسيطة

نتعرف اليوم على طريقة تحضير لانشون الدجاج دون استخدام البيض أو الجبن بطريقة سهلة وسريعة جدا، فلانشون الدجاج واللحم أيضا من أكثر الأكلات إلى يحبها الأطفال والكبار أيضا ولكن ها نجهل طريقة تصنيعها ومكوناتها، ولكي نحافظ على صحة أبنائنا يمكننا تحضيرها فالمنزل بطريقة سهلة جدا وسريعة وبمكونات بسيطة جدا وبطريقة صحية للحفاظ علي صحة أبنائنا ، ويمكنك ايضا معرفة طريقة عمل الجبنة الكريمي والجبنة الموتزريلا بطريقة سهلة جدا فالمنزل ، طريقة تحضير حلوي تركية رائعة .. حلوي لقمة الباشا . مكونات لانشون الدجاج ٢ كيلو من دبابيس الدجاج.

حبة من البصل.

حبتين من الجزر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ورق لورا .

ملعقة صغيرة من السبع بهارات .

ملعقة صغيرة من كل من فلفل أسود وفلفل حار وثوم بودر وبصل بودر وببريك وزعتر .

٤ ملاعق صغيرة من الجيلاتين .

ألوان طعام طبيعية . طريقة تحضير لانشون الدجاج أولا نقوم بسلق الدجاج جيدا مع إضافة حبة من البصل وحبتين من الجزر وورق لورا وملح وملعقة صغيرة من السبع بهارات، ثم نقوم بإضافة الماء ليتم سلق الدجاج جيدا ويسهل فصل اللحم عن العظم.

نتركها لتبرد قليلا ثم نقوم بالتخلص من العظام ونضع لحم الدجاج في إناء منفصل، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من كل من فلفل أسود وفلفل حار وثوم بودر وبصل بودر وببريك وزعتر ونخلطهم جيدا مع لحم الدجاج، مع إضافة كوب ونصف من مرقه الدجاج الناتجة عن سلقها، ثم نقوم بإذابة ٤ ملاعق صغيرة من الجيلاتين في مرقت الدجاج جيدا حتى نحصل علي قوام متماسك.

لتعزيز اللون يمكننا استخدام ماء البنجر أو يمكننا إضافة ألوان طعام طبيعية.

نضع خليط الدجاج والتوابل في محضر الطعام ونقوم بفرمه جيدا حتى نحصل علي خليط ناعم ثقيل لا يحتوي على أي تكتلات، ثم نضع الخليط في قوالب أسطوانية يسهل فتحها أو قصها حتى نستطيع إخراج القالب فور تجمده بسهولة، لنحصل على الشكل المتعارف للانشون الدجاج، ونتركها في مبرد الطعام يوم كامل حتى يتماسك ويصبح أسطواني الشكل، ثم نقوم بتقطيعه ونستمتع بطعمه الرائع. طلب اعفاء مصرف الراجحي 1442 للعملاء السعوديين والمقيمين مكونات لانشون الدجاجطريقة تحضير لانشون الدجاج الوسوم

نتعرف اليوم على طريقة تحضير لانشون الدجاج دون استخدام البيض أو الجبن بطريقة سهلة وسريعة جدا، فلانشون الدجاج واللحم أيضا من أكثر الأكلات إلى يحبها الأطفال والكبار أيضا ولكن ها نجهل طريقة تصنيعها ومكوناتها، ولكي نحافظ على صحة أبنائنا يمكننا تحضيرها فالمنزل بطريقة سهلة جدا وسريعة وبمكونات بسيطة جدا وبطريقة صحية للحفاظ علي صحة أبنائنا ، ويمكنك ايضا معرفة طريقة عمل الجبنة الكريمي والجبنة الموتزريلا بطريقة سهلة جدا فالمنزل ، طريقة تحضير حلوي تركية رائعة .. حلوي لقمة الباشا . مكونات لانشون الدجاج ٢ كيلو من دبابيس الدجاج.

حبة من البصل.

حبتين من الجزر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ورق لورا .

ملعقة صغيرة من السبع بهارات .

ملعقة صغيرة من كل من فلفل أسود وفلفل حار وثوم بودر وبصل بودر وببريك وزعتر .

٤ ملاعق صغيرة من الجيلاتين .

ألوان طعام طبيعية . طريقة تحضير لانشون الدجاج أولا نقوم بسلق الدجاج جيدا مع إضافة حبة من البصل وحبتين من الجزر وورق لورا وملح وملعقة صغيرة من السبع بهارات، ثم نقوم بإضافة الماء ليتم سلق الدجاج جيدا ويسهل فصل اللحم عن العظم.

نتركها لتبرد قليلا ثم نقوم بالتخلص من العظام ونضع لحم الدجاج في إناء منفصل، ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من كل من فلفل أسود وفلفل حار وثوم بودر وبصل بودر وببريك وزعتر ونخلطهم جيدا مع لحم الدجاج، مع إضافة كوب ونصف من مرقه الدجاج الناتجة عن سلقها، ثم نقوم بإذابة ٤ ملاعق صغيرة من الجيلاتين في مرقت الدجاج جيدا حتى نحصل علي قوام متماسك.

لتعزيز اللون يمكننا استخدام ماء البنجر أو يمكننا إضافة ألوان طعام طبيعية.

نضع خليط الدجاج والتوابل في محضر الطعام ونقوم بفرمه جيدا حتى نحصل علي خليط ناعم ثقيل لا يحتوي على أي تكتلات، ثم نضع الخليط في قوالب أسطوانية يسهل فتحها أو قصها حتى نستطيع إخراج القالب فور تجمده بسهولة، لنحصل على الشكل المتعارف للانشون الدجاج، ونتركها في مبرد الطعام يوم كامل حتى يتماسك ويصبح أسطواني الشكل، ثم نقوم بتقطيعه ونستمتع بطعمه الرائع. طلب اعفاء مصرف الراجحي 1442 للعملاء السعوديين والمقيمين مكونات لانشون الدجاجطريقة تحضير لانشون الدجاج

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