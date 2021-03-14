خلطة المحشي المشطشطة الجبارة اعمليها بكل أسرارها وتكاتها

المحشي المصري يعتبر من أشهي الوجبات الرئيسية في المطبخ المصري، وأصبح الآن من أشهر الاطباق في مطابخ دول العالم، لأن معظم الأشخاص يعشقون تناوله، خاصة في فصل الشتاء، لأنه يجعل من يتناوله يشعر بالدفء والطاقة، ولكن بعض السيدات لا يجيدون تحضيره، لذلك سوف نقدم اليكم اليوم طريقة عمل خلطة المحشي المصري. طريقة عمل خلطة المحشي المصري طريقة عمل خلطة المحشي المصري المكونات: 1000 جرام من الطماطم.

ربع كيلو من البصل.

أربع أكواب كبيرة من الأرز.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب كبير من البقدونس المهروس.

ثلث كوب كبير من الشبت المفروم.

أربع ملاعق كبيرة من النعناع الطازج المفروم.

70 جرام من السمن. طريقة التحضير قومي بتنظيف مقدار البصل والطماطم، ثم قطعيها إلى مكعبات، ثم قومي بفرمهم بواسطة الكبة. ضعي مقدار السمن في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار منخفضة، ثم اتركيها لمدة نصف دقيقة. ضيفي خليط البصل إلى السمن، ثم اتركي الخليط على النار حتى يتكون خليط متجانس و كثيف. اسكبي البهارات المشكلة، ومقدار الملح إلى الخليط السابق، ثم قلبي المكونات جيدا. قومي بغسل مقدار الأرز بالماء، ثم قومي بتصفيته بشكل جيد من الماء. اخلطي الأرز مع خليط البصل في وعاء نظيف، ثم اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ قليلا. ضيفي باقي المكونات إلى خليط الأرز. طريقة عمل محشي الفلفل طريقة التحضيرطريقة عمل محشي الفلفل المكونات: 1000 جرام من الأرز.

1000 جرام من الطماطم.

ست ملاعق صغيرة من الصلصة الجاهزة.

كوب كبير من زيت الذرة.

250 جرام من البصل.

ربع كوب كبير من البقدونس المفروم.

ثلث كوب متوسط من الكزبرة المفرومة.

150 جرام من الشبت المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

10 جرام من البهارات المشكلة.

2 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر المفروم. طريقة التحضير قومي بهرس الطماطم والبصل جيدا، بواسطة المفرمة. ضعي زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار، ثم اتركيه اتركي حتى يسخن. ضيفي جميع المكونات ماعدا الأرز والخضروات إلى الزيت، ثم اتركي المكونات على النار، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الأرز بعد غسله وتصفيته جيدا فوق خليط الطماطم. طريقة عمل سلطة البابايا التايلندية طريقة التحضير الوسوم

المحشي المصري يعتبر من أشهي الوجبات الرئيسية في المطبخ المصري، وأصبح الآن من أشهر الاطباق في مطابخ دول العالم، لأن معظم الأشخاص يعشقون تناوله، خاصة في فصل الشتاء، لأنه يجعل من يتناوله يشعر بالدفء والطاقة، ولكن بعض السيدات لا يجيدون تحضيره، لذلك سوف نقدم اليكم اليوم طريقة عمل خلطة المحشي المصري. طريقة عمل خلطة المحشي المصري طريقة عمل خلطة المحشي المصري المكونات: 1000 جرام من الطماطم.

ربع كيلو من البصل.

أربع أكواب كبيرة من الأرز.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

ربع كوب كبير من البقدونس المهروس.

ثلث كوب كبير من الشبت المفروم.

أربع ملاعق كبيرة من النعناع الطازج المفروم.

70 جرام من السمن. طريقة التحضير قومي بتنظيف مقدار البصل والطماطم، ثم قطعيها إلى مكعبات، ثم قومي بفرمهم بواسطة الكبة. ضعي مقدار السمن في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار منخفضة، ثم اتركيها لمدة نصف دقيقة. ضيفي خليط البصل إلى السمن، ثم اتركي الخليط على النار حتى يتكون خليط متجانس و كثيف. اسكبي البهارات المشكلة، ومقدار الملح إلى الخليط السابق، ثم قلبي المكونات جيدا. قومي بغسل مقدار الأرز بالماء، ثم قومي بتصفيته بشكل جيد من الماء. اخلطي الأرز مع خليط البصل في وعاء نظيف، ثم اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ قليلا. ضيفي باقي المكونات إلى خليط الأرز. طريقة عمل محشي الفلفل طريقة التحضيرطريقة عمل محشي الفلفل المكونات: 1000 جرام من الأرز.

1000 جرام من الطماطم.

ست ملاعق صغيرة من الصلصة الجاهزة.

كوب كبير من زيت الذرة.

250 جرام من البصل.

ربع كوب كبير من البقدونس المفروم.

ثلث كوب متوسط من الكزبرة المفرومة.

150 جرام من الشبت المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

10 جرام من البهارات المشكلة.

2 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر المفروم. طريقة التحضير قومي بهرس الطماطم والبصل جيدا، بواسطة المفرمة. ضعي زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار، ثم اتركيه اتركي حتى يسخن. ضيفي جميع المكونات ماعدا الأرز والخضروات إلى الزيت، ثم اتركي المكونات على النار، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الأرز بعد غسله وتصفيته جيدا فوق خليط الطماطم. طريقة عمل سلطة البابايا التايلندية طريقة التحضير

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