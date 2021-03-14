كيكة الكريم كراميل الباردة بدون فرن من 3 طبقات سريعة ولذيذة

كيكة الكريم كراميل، نقدم لكم اليوم كيك من أشهر وألذ الكيكات حديثاً تمتاز بطعمها الرائع وطبقاتها المتعددة السهلة وبدون استخدام فرن، لن تستغني عن تحضيرها وتقديمها إلي أطفالك وأسرتك، إليك طريقة عمل كيكة الكريم كراميل الباردة بدون فرن من 3 طبقات مميزة سريعة التحضير ولذيذة.



مكونات كيكة الكريم كراميل

تتكون كيكة الكريم كراميل من 3 طبقات كما في كيكة قدرة قادر سنذكر لكم تفصيلاً طريقة تحضير كل طبقة بمكوناتها في التالي :

طبقة الكيكة الأولى

المكونات:

400 جرام من الكيك الجاهز أو يمكنك إعداد كيك إسفنجي هش سريع من المقالة السابقة.

4 ملاعق زبدة بعد الذوبان كبيرة.



طريقة التحضير:

قومي بتقطيع قالب الكيك وفرمه إلي حبيبات.

ثم قومي بإضافة الزبدة تدريجيا مع الخلط حتى تحصلي علي قوام متجانس عند الضغط علي البعض منه بأصابعك يشكل عجينة .

ثم أضيفي الخليط إلي صينية وتسويتها به في القالب بالضغط عليها بيدك واتركيها في الثلاجة لحين تحضير الطبقة الثانية.

طبقة الكريم كراميل الثانية

المكونات:

2 باكيت كريم كراميل

4 كوب من الحليب

ملعقة فانيليا صغيرة ( اختياري)



5 ملاعق كبيرة نشا

ملعقة نسكافيه صغيرة



طريقة التحضير:

في وعاء فارغ، قومي بإضافة الحليب والنشا والكريم كراميل، ثم قومي بتقليبهم علي البارد جيدا حتى تذوب جميع المكونات الجافة في الحليب .

إضافة ظرف السيرب الموجود بداخل باكيت الكريم كراميل يغني عن استخدام السكر أو يمكنك استخدام السكر حسب الرغبة.

ضعيهم علي نار متوسطة، ثم أضيفي ملعقة من النسكافيه وقومي بالتقليب باستمرار حتى يثقل القوام ويتماسك.

قومي بصب خليط الكريم كراميل علي الطبقة الأولى واتركيه بحرارة المطبخ بعد التوزيع وادخليه الثلاجة لمدة ساعتين لتحضير الطبقة الأخيرة.

طبقة صوص الشوكولاتة الثالثة

المكونات:

كوب من الشوكولاتة المقطعة

1/4 كوب من الحليب

1 علبة من القشطة

طريقة التحضير:

في وعاء علي حمام مائي قريبة من الغليان، أضيفي المكونات جميعها وأخلطيها حتى تذوب المكونات من بخار الماء وتحصلي علي صوص كريمي لذيذ بدون وجود تكتلات.

ثم ضعي طبقة الصوص الثالثة علي القالب واتركيها في الثلاجة تتماسك قبل التقديم واستمتع بألذ كيكة الكريم الكراميل.