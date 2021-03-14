طريقة التشيز كيك الياباني بمكونات سهلة ومتوفرة في المنزل والطعم ولا اروع

طريقة التشيز كيك الياباني ، يعتبر التشيز كيك من أنواع الكيك الإسفنجي، تحتوي علي سعرات اقل وسكريات اقل بكثير، ويعد تشيز كيك الياباني من اكثر الحلويات المحبوبة لدي معظم الناس، التشيز كيك الياباني مشتق من التشيز كيك، وتختلف طرق تحضيره من دولة لآخري، إليك طريقة تحضير التشيز كيك الياباني في البيت بكل سهولة وبدون تكاليف، ولكي تضمني لأسرتك جودة ونظافة المكونات.طريقة التشيز كيك الياباني
كل ما عليكِ هو اتباع الخطوات التالية بدقة، لكي تحصلي علي نتيجة مرضية.المقادير:
- 16 مربع جبنه كيري.
- 1/2 كوب زبدة .
- 1/2 كوب لبن (100 ملل).
- صفار 7 بيضات حوالي 120 جرام.
- 70 جرام حوالي ثلث كوب سكر.
- معلقتين صغيرة فانيليا سائلة، يمكن تبديلها ببشر ليمونه.
- 60 جرام ما يعادل نصف كوب دقيق كيك أو عادي .
- معلقتين كبار نشا.
- رشه ملح.
- بياض 6 بيضات.
- 1/2 معلقة صغيرة خل ثلث.
- كوب سكر (70 جرام).
- قومي بوضع ماء في إناء واتركيه يغلي علي النار، وضعي فوقه وعاء به 16 مربع من جبن الكيري، وقومي بتقليبه حتي يذوب تماماً، ثم أضيفي نصف كوب الزبدة و اللبن واكملي التقليب، كل هذا والوعاء فوق إناء الماء المغلي.
- أضيفي صفار البيض واكملي التقليب حتي تتأكدي أن المكونات امتزجت جيداً، ثم بعد ذلك أضيفي السكر مع استمرار التقليب.
- أضيفي الفانيليا وقومي بالتقليب قليلاً، ثم ضعي وعاء الخليط بعيداً.
- قومي بنخل الدقيق والنشا في وعاء الخليط السابق، حتي تتخلصي من التكتلات، اكملي التقليب حتي تتأكدي أن المكونات تم خلطها جيداً.
- قومي بخلط بياض البيض بالمضرب علي درجة سريعة، حتي يدخل فيه الهواء بشكل كبير، بعد أن يكون قوامه ثقيل، أضيفي إليه 70جرام السكر تدريجياً مع الخلط.
- الآن ضعي خليط بياض البيض مع خليط التشيز كيك، ولكن بالتدريج وببطء، حتي لا يفقد الهواء.
- استخدمي صينية مقاس 24x 6.5، ضعي ورق الزبدة في الصينية حتي الأطراف، ثم ضعي الخليط فيه.
- للتسوية: حمام مائي فيه ماء مغلي، توضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 لمدة 20 دقيقة، ولكن من الأسفل فقط، بعد ذلك، أخفضي درجة الحرارة إلي (150) لمدة 40 دقيقة، ثم نقفل الفرن من تحت و نفتح الشواية دقيقه أو دقيقتين، حتي تأخذ اللون المطلوب، واقفلي الفرن و أتركي باب الفرن مغلق والكيك بالداخل لمدة 30 دقيقة، ثم نفتح باب الفرن قليلاً، و نخرج الصينية من الحمام المائي، و نتركها 10 دقائق حتي تبرد.
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طريقة التشيز كيك الياباني ، يعتبر التشيز كيك من أنواع الكيك الإسفنجي، تحتوي علي سعرات اقل وسكريات اقل بكثير، ويعد تشيز كيك الياباني من اكثر الحلويات المحبوبة لدي معظم الناس، التشيز كيك الياباني مشتق من التشيز كيك، وتختلف طرق تحضيره من دولة لآخري، إليك طريقة تحضير التشيز كيك الياباني في البيت بكل سهولة وبدون تكاليف، ولكي تضمني لأسرتك جودة ونظافة المكونات.طريقة التشيز كيك الياباني
كل ما عليكِ هو اتباع الخطوات التالية بدقة، لكي تحصلي علي نتيجة مرضية.المقادير:
- 16 مربع جبنه كيري.
- 1/2 كوب زبدة .
- 1/2 كوب لبن (100 ملل).
- صفار 7 بيضات حوالي 120 جرام.
- 70 جرام حوالي ثلث كوب سكر.
- معلقتين صغيرة فانيليا سائلة، يمكن تبديلها ببشر ليمونه.
- 60 جرام ما يعادل نصف كوب دقيق كيك أو عادي .
- معلقتين كبار نشا.
- رشه ملح.
- بياض 6 بيضات.
- 1/2 معلقة صغيرة خل ثلث.
- كوب سكر (70 جرام).
- قومي بوضع ماء في إناء واتركيه يغلي علي النار، وضعي فوقه وعاء به 16 مربع من جبن الكيري، وقومي بتقليبه حتي يذوب تماماً، ثم أضيفي نصف كوب الزبدة و اللبن واكملي التقليب، كل هذا والوعاء فوق إناء الماء المغلي.
- أضيفي صفار البيض واكملي التقليب حتي تتأكدي أن المكونات امتزجت جيداً، ثم بعد ذلك أضيفي السكر مع استمرار التقليب.
- أضيفي الفانيليا وقومي بالتقليب قليلاً، ثم ضعي وعاء الخليط بعيداً.
- قومي بنخل الدقيق والنشا في وعاء الخليط السابق، حتي تتخلصي من التكتلات، اكملي التقليب حتي تتأكدي أن المكونات تم خلطها جيداً.
- قومي بخلط بياض البيض بالمضرب علي درجة سريعة، حتي يدخل فيه الهواء بشكل كبير، بعد أن يكون قوامه ثقيل، أضيفي إليه 70جرام السكر تدريجياً مع الخلط.
- الآن ضعي خليط بياض البيض مع خليط التشيز كيك، ولكن بالتدريج وببطء، حتي لا يفقد الهواء.
- استخدمي صينية مقاس 24x 6.5، ضعي ورق الزبدة في الصينية حتي الأطراف، ثم ضعي الخليط فيه.
- للتسوية: حمام مائي فيه ماء مغلي، توضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 لمدة 20 دقيقة، ولكن من الأسفل فقط، بعد ذلك، أخفضي درجة الحرارة إلي (150) لمدة 40 دقيقة، ثم نقفل الفرن من تحت و نفتح الشواية دقيقه أو دقيقتين، حتي تأخذ اللون المطلوب، واقفلي الفرن و أتركي باب الفرن مغلق والكيك بالداخل لمدة 30 دقيقة، ثم نفتح باب الفرن قليلاً، و نخرج الصينية من الحمام المائي، و نتركها 10 دقائق حتي تبرد.
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