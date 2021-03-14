طريقة التشيز كيك الياباني بمكونات سهلة ومتوفرة في المنزل والطعم ولا اروع

للتسوية: حمام مائي فيه ماء مغلي، توضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 لمدة 20 دقيقة، ولكن من الأسفل فقط،

بعد ذلك، أخفضي درجة الحرارة إلي (150) لمدة 40 دقيقة، ثم نقفل الفرن من تحت و نفتح الشواية دقيقه أو دقيقتين، حتي تأخذ اللون المطلوب، و

اقفلي الفرن و أتركي باب الفرن مغلق والكيك بالداخل لمدة 30 دقيقة، ثم نفتح باب الفرن قليلاً، و نخرج الصينية من الحمام المائي، و نتركها 10 دقائق حتي تبرد.

