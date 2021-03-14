هل ارتداء الكمامة لفترة طويلة يسبب التسمم الغازي، منذ ظهور فيروس كورونا الجديد اواخر العام 2019 والناس ملتزمون بارتداء الكمامة كجزء من الاجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وعملت حكومات العالم على تطبيقها لتجنب الاصابة بالفيروس التاجي، اضافة الى الحد من تفشي عدوى كوفيد-19.

وتتفاوت الكمامة بين انواع وأشكال مختلفة، على رأسها الكمامة الطبية التي لطالما رأينا الاطباء والممرضين يرتدونها في المستشفيات والمراكز الصحية، اضافة الى الكمامات ذات الفلترة العالية للهواء مثل كمامة N95 والكمامة المصنوعة من الاقمشة.

وعلى الرغم من التحذير المتواصل من ضرورة عدم خلع الكمامة في الاماكن المزدحمة والمغلقة حتى بعد تلقي اللقاح، فإن كثيرين يظهرون امتعاضاً من ارتداء الكمامة لساعات طويلة خاصة في أماكن العمل.

وقد سرت مزاعم عديدة بأن ارتداء الكمامة لفترة طويلة يمكن أن يتسبب بمشاكل في التنفس، وصولاً الى أخبار تفيد بأن ارتداء الكمامة لوقت طويل يمكن ان يسبب التسمم الغازي.

فما دوت الخليج صحة هذه المزاعم، وهل يتسبب ارتداء الكمامة لفترة طويلة في مشكلة كبيرة بهذا الحجم؟ هذا ما نكتشفه سوياً اليوم.

هل ارتداء الكمامة لفترة طويلة يسبب التسمم الغازي

يتخوف الكثير من ارتداء الكمامة لفترة طويلة، معتقدين ان هذا الأمر قد يتسبب في احتباس واستنشاق كميات اضافية من ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي دخول مستوى أقل من الاكسجين الى الجسم وحدوث حالة من التسمم الغازي.

ونقل موقع "صحتي" تأكيد العديد من المراجع الطبية، ان ارتداء الكمامة لفترة طويلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لا يسبب التسمم الغازي بسبب تنشق ثاني أكسيد الكربون، او نتيجة نقص في مستوى الاكسجين اللازم لجسم الانسان، حتى الكمامة من نوع N95.

لكن الاشخاص الذين يعانون من مرض رئوي شديد ومزمن، يمكن أن يعانوا من صعوبات في التنفس جراء ارتداء الكمامة لفترة طويلة. إلا ان هذه الصعوبات ليست ناجمة عن احتباس ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

وينصح هؤلاء الأشخاص بعدم الخروج كثيراً من المنزل، لتفادي ارتداء الكمامة لفترة طويلة والتعرض لمشاكل تنفسية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت هذا الأمر، مشيرة الى ان ارتداء الاقنعة الطبية لفترة طويلة وبشكل صحيح، لا يسبب التسمم الغازي بسبب ثاني اكسيد الكربون ولا ينتج عنه نقص في الاكسجين.

وللتأكيد على هذا الموضوع، فإن الاطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية يعمدون لارتداء الكمامة لوقت طويل خلال فترة دوامهم، وذلك لحماية انفسهم والمرضى من أي نوع من العدوى. ولم يسجل حالات تسمم عند هؤلاء الافراد بسبب الكمامة.

متى ينبغي عدم ارتداء الكمامة

يوصي الخبراء بضرورة ارتداء كمامة ملائمة للوجه، تكون موضوعة بشكل جيد يسمح للتنفس براحة.

كما ينبغي عدم اعادة استخدام الكمامة الطبية العادية لمرات عدة، والتخلص منها عندما تصبح رطبة.

ولا يجب ارتداء الكمامة في الحالات التالية: