طريقة عمل الكشري المصري بطريقة سهلة وسريعة علي طريقة أشهر المحلات

طريقة عمل الكشري المصري بطريقة سهلة وسريعة في المنزل علي طريقة أشهر المحلات، يتميز طبق الكشري المصري بمكوناتة المتعددة والتي تشمل تركيبة مميزة من جميع العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ولكثرة عشاق الكشري من مختلف أنحاء العالم نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا أهم المكونات وجميع أسرار المحلات للحصول علي مذاق مميز ولذيذ، والجدير بالذكر إن عدد كبير من المصريين لديهم عشق خاص لطبق الكشري المصري وكذلك العديد من العرب والأجانب.

أهم مكونات الكشري المصري

لكثرة عمليات البحث من قبل العديد من محبي وعشاق الكشري عن أهم مكونات الكشري المصري، نقدم لحضراتكم المكونات وخطوات إعداد الكشري المصري في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وأهم أسرار نجاح الكشري

٢ كوب أرز أبيض.

١ كوب مكرونة مشكل.

نصف كوب عدس حبة كاملة.

نصف كوب حمص.

بصل .

ثوم.

عصير طماطم.

بهارات.

نقوم بسلق المكرونة بالطريقة التقليدية.

نقوم بوضع وعاء عميق علي النار نضع فية كمية كافية من الزيت ونقوم بتحمير البصل ونرفعة من الحلة ليوضع علي طبق الكشري عند التقديم.

نقوم بوضع الارز في نفس الوعاء حتي يقترب من النضج ونضع علية العدس الذي قمنا بسلقة وتجهيزة مسبقا.

الآن نجهز الصلصة بوضع ٢ معلقة توم مهروس في وعاء عميق لتحمر مع قليل من الزيت ونضع عليها الخل ثم ننزل بعصير الطماطم .

ونجهز الدقة وهي عبارة عن حلة توضع فيها كوب ماء و٢ ليمونة كبيرة معصورة و٤ معلقة خل أبيض و٣ معلقة كبيرة كمون.

الشطة هي عبارة عن اناء صغير يوضع بة زيت ومعلقة شطة وننزل عليهم بعض من عصير الطماطم.

يقدم الكشري ساخن في اطباق عميقة.

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خطوات إعداد وتجهيز الكشري المصري جميع أسرار المحلات