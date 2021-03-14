عمل قهوة اسبريسو يدويًا زي الكافيهات ولكن بدون آلة صنع القهوة طعم رائع

عمل قهوة اسبريسو يدويًا زي الكافيهات ولكن بدون آلة صنع القهوة والطعم أكثر من رائع، حيث يحب الكثير من الأشخاص تناول القهوة الاسبريسو ولكن يكون الأمر صعب عليهم للذهاب يوميًا إلى الكافيهات من أجل تناول كوب القهوة وتعد قهوة الإسبريسو هي أكثر أنواع القهوة الغنية بالكافيين فضلاً عن كونها اثقل أنواعها وهي قهوة إيطالية المنشأ وتتميز لونها باللون الغامق نتيجة إلى وصول البن إلى أعلى درجات التحميص، وتعد القهوة من المشروبات الغذائية المفيدة جدًا للجسم مع الاعتدال في تناولها وليس الإفراط فيها من الأمر المحبب.

عمل قهوة اسبريسو يدويًا بدون آلة

يتراجع الكثير من الأشخاص عن تناول هذا النوع من القهوة لأنه يحتاج إلى آلة مخصصة لذلك ولكن هذا الاعتقاد خاطئ حيث يمكن تناول الاسبريسو بكل سهولة دون آلة صنع القهوة وهذا ما سوف نوضحه في السطور القادمة.

طريقة عمل اسبريسو بدون ماكينة

سوف نقوم بعمل أفضل فنجان قهوة اسبريسو دون الحاجة إلى ماكينة صنع القهوة التي توجد في الكافيهات كل ما نحتاج إليه الآتي:

كوب وربع من الماء المثلج.

ربع كوب من البن.

نحضر كوب وربع من الماء المثلج ونضيف إليه البن. نترك خليط الماء المثلج والبن في درجة حرارة الغرفة لمدة لا تقل عن 6 ساعات. نأخذ الخلط ونضعه في الكنكة العادية. نشعل النار ويجب أن تقوم هادئة جدًا. نضع القهوة وننترك حتى تبدأ القهوة بالغليان نسكبها على الفور في الفنجان. تلك المقادير تكفي فنجانين وصحتين وعافية.

طريقة عمل قهوة اسبريسو في المنزل

طريقة عمل القهوة العادية على الطريقة الهندية

إن القهوة العادية أقل من الاسبريسو من حيث الكافيين وتناسب القهوة العادية جميع الأشخاص لكن طريقة عمل قهوة اسبريسو لا تناسب جميع الأشخاص لأن مذاقها ثقيل وبها كمية كبيرة من الكافيين ولتحضير القهوة العادية بالحليب سوف نحتاج إلى الآتي:

كوب من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الماء.

ملعقة من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من قهوة سريعة التحضير.

نأخذ كوب ونضع به الماء والقهوة والسكر. نخلط جيدًا حتى نحصل على رغوة. نقوم بتدفئة الحليب على أن يكون متوسط الحرارة. نضيف الحليب إلى خليط القهوة ونزين الوجه بالكاكاو.

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طريقة عمل القهوة