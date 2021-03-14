وصفة نبوية سحرية لعلاج كل مشاكل الشعر من التساقط والتقصف والقشرة

وردت أحاديث عن النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام يتحدث فيها عن التداوي بالحبة السوداء وهي المقصود بها حبة البركة، حيث قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها شفاء من كل داء إلا السام والمقصود به هنا الموت، ولذلك انتشرت الكثير من الطرق والوصفات الطبيعية التي يتم استخدام الحبة السوداء أو حبة البركة فيها لعلاج العديد من المشكلات، وتتنوع طرق تناولها ما بين مشروب أو في الطعام، وكذلك في وصفات العناية بالشعر والبشرة يمكن استخدام الحبة السوداء وفي تلك الحالة ستكون خليط للدهان أو الاستخدام الخارجي، وذلك لما فيها من فوائد عديدة حيث تقوي جهاز المناعة للإنسان، فضلا عن خوائصها وفوائدة المضادة للجراثيم والميكروبات وكذلك مرض السرطان ومشاكل المفاصل والكثير من الفوائد الأخرى.

فوائد حبة البركة للشعر

أما عن فوائد حبة البركة للشعر على وجه الخصوص فهي عديدة أيضا حيث تحتوي على الزيوت الطيارة التي تساهم بشكل مؤكد في وقف تساقط الشعر حيث تقوم بتقوية بصيلات الشعر مما تجعله شعر صحي وقوي، وذلك عن طريق مزجها بالشامبو المخصص لغسل شعرك واستخدامه على الشعر عند كل استخدام بمقدار مرتين إلى ثلاثة بالأسبوع، وكذلك يمكن استخدام زيت حبة البركة على الشعر لعمل حمام زيت به قبل الدخول إلى الإستحمام.

تعتبر حبة البركة علاج ممتاز لحل مشكلة مرض الثعلبة والقرع، حيث يمكن خلط مقدار من كلا من زيت حبة البركة مع مثل المقدار نفسه من زيت الجرجير أو عصير الجرجير مع زيت الزيتون، ويتم تدليك فروة الرأس به يوميا ولمدة 15 يوم ثم يغسل الشعر بعدها، ويمكن عمل حمام زيت بالمكونات المذكورة قبل غسل الشعر في حالة عدم الرغبة في غسل الشعر يوميا.

حبة البركة لتكثيف وتطويل الشعر

كذلك تعمل حبة البركة على زيادة كثافة وطول الشعر نظرا لأننا ذكرنا أنها يمكن أن تخلص الشعر من مشكلة التساقط، وهو ما سيجعل شعرك يزداد نموه وكثافته، ويتم ذلك عن طريق أخذ مقدار ملعقتين كبيرتين من حبة البركة مع إضافة كوب كبير من الماء، وملعقتين من عصير الليمون، وتغلى المكونات بدون الليمون لمدة 10 دقائق ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبردو بعد ذلك نضيف إليها عصير الليمون، ثم يغسل الشعر بالخليط، مع تكرار الوصفة مقدار مرتين بالأسبوع.