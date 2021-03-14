وصفة جارتي الباكستانية معجزة ربانية لإنبات الشعر وتطويله ونموه دون توقف والتخلص من الشيب

وصفة جارتي الباكستانية لتطويل وكثافة الشعر ، تتمتع الوصفات الباكستانية بأنها غنية بالمكونات الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر ولفروة الرأس، كما كل سيدة تبحث عن وصفات مليئة بالعناصر الذي يفقدها الشعر ويحتاج لتعويضها ونساء باكستان دائماً تحرص على أن تقوم باستخدام المواد الطبيعية مثل الزيوت والأعشاب والفاكهة وغيرها، وسوف نقدم إليكم أفضل الوصفات الباكستانية لتطويل الشعر وكثافته.

تحلم كل فتاة أن تحصل على شعر طويل وكثيف وناعم وصحي ولكنها تحتاج إلى حل سريع وفعال يساعدها على حل المشكلات التي يعاني منها الشعر ومن أهمها الآتي:

يعد من الفواكه التي تستخدم بالعناية بالبشرة والشعر حيث أنها تحتوي على كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى ويمكن عن طريقها تحضير الوصفات والخلطات المفيدة جداً لفروة الرأس والشعر وتستخدم كما يلي:

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

1 ملعقة كبيرة مسحوق بذور كتان.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ثمرة أفوكادو.

في وعاء قومي بهرس ثمرة الأفوكادو باستخدام الشوكة.

ثم يتم إضافة كافة المكونات التي سبق وذكرناها واخلطيهم مع بعضهم بطريقة جيدة.

بعدها يتم تطبيق الخليط على ال شعر وتركه لمدة يوم كامل ومن ثم يتم غسيل بالماء الفاتر والشامبو.

تعد واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تقوم باستخدامها النساء في باكستان وهي تحتوي على عناصر طبيعية مفيدة ومضمونة للشعر وتستخدم بتلك الطريقة:

4/1 كوب زيت الخردل.

4/1 كوب زيت الزيتون.

4/1 كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة بذور كتان.

في قدر على النار ضيفي المكونات مع بعضها واخلطيها جيداً.

ثم تركيه على شعرك لليلة كاملة بعدها يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو.