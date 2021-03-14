طريقة سريعة لتطويل الشعر وتكثيفه في وقت قصير بمكونات طبيعية

تطويل الشعر وتكثيفه في وقت قصير، العناية بالشعر وتكثيفه، من أكثر على الأمور الهامة التي تهتم بها الكثير من الفتيات حيث تحاول البحث عن أفضل الطرق السريعة لتطويل الشعر في وقت قليل بجانب تكثيف هو زيادة طوله، وذلك من خلال استخدام أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على تغذية الشعر، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على أفضل وصفات طبيعية لتطويل الشعر بسرعة.

وصفات تطويل الشعر بسرعة

يمكنك استخدام خلطة زيت الزيتون مع خل التفاح وهي من أفضل الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقوية وتطويل الشعر وزيادة كثافته وطوله حيث يتم تجهيز وعاء صغير ويضاف ملعقة من زيت الزيتون وخل التفاح وملعقتين من زيت الجرجير ويضاف عليه ملعقة من زيت الخروع بعد ذلك تقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس

ثم يتم وضعها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف تدليك الشعر جيدا لمدة خمس دقائق واتركيه بعد ذلك لمدة ست ساعات وبعد ذلك يتم شطف بالماء الدافئ مع استخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر ويتم وضع كمية قليلة، وبالتالي يتم استخدام هذه الوصفة على الأقل مرتين في الأسبوع اللي جاي تتمكني من الحصول على أفضل النتائج.

وصفه لتطويل الشعر قشور الثوم

هذه الوصفة تعطي نتائج فعالة عند المداومة عليها واستخدامها بشكل دائم حتى حيث يتم تجهيز كمية مناسبة من قشور الثوم وتجهيز نصف كوب من زيت الخروع وزيت الزيتون مع نصف كوب من زيت جوز الهند وزيت السمسم وكذلك يفضل إضافة زيت الجرجير مع زيت الحبة ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها.

وتوضع في وعاء على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى يسخن ثم نضيف قشور الثوم ويتم تقليبه ويتم رفع ومع من على النار حتى يبغض مع الاستمرار في عملية التقليب ثم بعد ذلك يتم تصفية الزيوت منقوع الثوم ووضعه على الشعر مع التدليك بعد ذلك يتم تسريح الشعر ووضع كيس حراري عليه منشفة مبللة بالماء الساخن ويترك على الأقل لمدة ست ساعات وعندما تبرد المنشفة الساخنة نقوم بوضع منشفة أخرى ساخنة حتى انتهاء المدة المحددة بعد ذلك يتم شطف بالماء الفاتر والشامبو يتم تناولها بشكل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.