أفضل كولاجين للوجه.. وصفة سحرية لنفخ الخدود والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة

سنتناول في مقالنا اليوم أفضل كولاجين للوجه من مكونات طبيعية حيث أن الكولاجين الطبيعي الذي يفرزة الجسم يقل إنتاجه مع مرور الزمن وتقدم العمر، مما يسبب ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في الوجه، كما أن الكولاجين الصناعي لا يفيد البشرة كما يجب، بل قد يسبب انسداد المسام إذا تم استخدامه بشكل خاطئ أو بعض اسمرار البشرة، لهذا إليكم فيما يلي أهم طرق تحضير الكولاجين الطبيعي في المنزل.

أفضل كولاجين للوجه لبان الذكر

يعتبر الكولاجين من أهم المكونات التي تحافظ على رونق البشرة وليونتها ونعومتها، وهناك وصفات طبيعية تعتبر كولاجين مفيد للبشرة، وذو تأثير رائع، وأهم وأكثر وأفضل بكثير من الكولاجين الصناعي كالتالي:

لبان الدكر: يعتبر أفضل كولاجين طبيعي يعطي البشرة الحيوية والنعومة والإشراق ويتم استخدامه منفرد من خلال وضع ملعقتان كبيرتان منه في كأس ماء مغلي ويتم تركه ليلة كاملة، وبعدها يتم تصفيته ووضعه في الثلاجة واستخدامه يوميا بواسطة قطنة نظيفة ويترك على الوجه ربع ساعة ثم يُشطف، ويجب الحرص على عدم تعرض البشرة للشمس بعد استخدامه حتى لا يسبب الاسمرار.

طريقة عمل كولاجين طبيعي للوجه

البيض والخميرة: من أفضل الوصفات الطبيعية للكولاجين الطبيعي للبشرة ويتم استخدام ملعقة صغيرة من الخميرة وأخرى من عصير الليمون مع بيضة واحدة كاملة وكبسولة من فيتامين E يتم تفريغها على المكونات السابقة بعد مزجها معا، وضع الخليط على الوجه حتى يجف تماما بعد حوالي ساعتين واغسليه بالماء البارد أولا ومن ثم بالماء الفاتر.

كولاجين طبيعي لنفخ الخدود

الجوافة مع الجزر تعد أفضل كولاجين للوجه لنفخ الخدود، يمكن تحضيرها كأفضل وصفات إنتاج الكولاجين طبيعياً في منزلك، كل ما عليك فعله هو مزج ثمرة واحدة من الجوافة مع أخرى من الجزر لعمل خليط متجانس، ومن ثم إضافة زيت زيتون نقي ويوزع على البشرة حتى يجف ويُشطف بالماء الدافئ.