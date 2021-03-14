خلطة زيوت لتكثيف الشعر وحل مشكلة تساقط الشعر في خلال أسبوع واحد فقط

خلطة زيوت لتكثيف الشعر وحل مشكلة تساقط الشعر ، يعد الشعر تاج المرأة وعنوان لجمالها ومثال لصحتها فالشعر المتقصف والخفيف و المتساقط دليل على سوء التغدية وقلة الفيتامينات، فلذلك نوضح إليكم طرق وزيوت طبيعية لتتقيل الشعر وتطويل الشعر بشكل صحي باستخدام خلطات وزيوت الهندية تساعدك للحصول على شعر طويل وكثيف وصحي خلال أسبوع واحد فقط والتباعد من المنتجات الكيميائية التي تؤثر بالسلب ويكون مفعوله وقتي وليس دائم، فالخلطات الطبيعية هي الحل الأمثل لعلاج تساقط الشعر ولتكثيف الشعر وتحقيق نتائج سريعة في خلال أسبوع سيظهر الفرق.

خلطة زيوت لتكثيف الشعر ومنع التساقط

إليكم خلطة زيوت لتطويل وخلطة زيوت لتكثيف الشعر ومنع تساقطه خلال أسبوع واحد فقط ترتكز هذه الخلطة على 4 زيوت طبيعية معروفة لتنعش شعرك وتغذية وتعطية الفيتامينات الناقصة للحصول على شعر حيوي وصحي ومتغذي ولأفضل نتائج افعلي هذه الخلطة مرتين كل أسبوع .

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أفضل خلطة زيوت للشعر ب4

2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 معلقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

2 من معلقة كبيرة من زيت السمسم.

2 معلقة كبيرة من زيت الخروع.

المكونات

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فوائد زيت جوز الهند للشعر: يعد زيت جوز الهند من الزيوت ذو ترطيب عالي ويعد أيضاً بلسم طبيعي للشعر وغني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تمنع تقصف الشعر والتضرر،كما يعمل على التغلغل إلى بصيلات الشعر وتحفيز نمو الشعر وهو أفضل زيت لتطويل الشعر. فوائد زيت اللوز الحلو للشعر: أكثر الزيوت التي تحتوي على البروتين عالي وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعيد الشعر حيويته، لذلك يساعد في تحسين قوة شعرك ولمعانه.

فوائد زيت السمسم للشعر:زيت السمسم هو مضادة للميكروبات فيقلل من أي أضرار وميكروبات معدية، يعامل على علاج التهابات فروة الرأس والعدوى الفطرية، كما يغذي فروة الرأس ويحفز نمو الشعر وتطويله بسرعة . فوائد زيت الخروع للشعر : زيت الخروع غني بفيتامينات وخاصة فيتامين E والبروتينات والمعادن، وهو الحل الأمثل لتكثيف الشعر وتقليل سقوطه ويعالج الشعرمن القشرة بشكل نهائي .

خلطة زيوت لتكثيف الشعر

احضري وعاء وقومي بمزج كل زيوت تكثيف الشعر المذكورة مسابقا ثم قومي بالتقليب حتى تمتزج جيداً. ضعي الخليط على نار لنصف دقيقة فقط ذلك لتسريع امتصاص وتنشيط الدورة الدموية. طبقي الخلطة على فروة الرأس أولاً مع التدليك الجيد لمدة 5 دقائق بشكل دائري للحصول على احسن امتصاص وضعي الباقي على باقي شعرك . اتركي الخلطة لمدة ساعة قبل الشطف . بعد انتهاء المدة المطلوبة، اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر، ثم استخدمي الشامبو والبلسم كالعادة. كرري هذه الخلطة مرتين لمدة أسبوع لنتيجة ملحوظة.

فوائد الزيوت الطبيعية المستخدمة في الخلطةطريقة التحضير

تعرفي على ما هي أسباب تساقط الشعر والعادات الخاطئة التي تسبب لك سقوطه وكيفية حماية شعرك من خلال خلطة زيوت لتكثيف الشعر.