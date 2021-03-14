تحضير البيتزا باللحم المفروم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

بيتزا اللحم المفروم لا يتناولها سوي أصحاب الزوق الرفيع من محبين الطعام على عكس بيتزا الدجاج التي تعتبر الأكثر إنتشاراً في الدول العربية والأوروبية كما أن البيتزا تعتبر وجبة شهية سريعة التحضير رغم تعدد مكوناتها، فلا يحب الأشخاص تناول الوجبات السريعة من الخارج في ذلك الوقت باعتبارها عرضة للتلوث لذلك نقوم بعرض طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البيتزا باللحم المفروم في المنزل

تعد البيتزا باللحم المفروم أحد أشهر الأنواع في العالم، وتصنف أيضا من الوجبات السريعة التي يعشقها الجميع، وتختلف طرق تحضيرها من دولة إلى أخرى وأيضا تحتوي على الكثير من النكهات الذي يفضلها البعض.

مكونات البيتزا:

نصف كيلو جرام من الدقيق.

واحدة من البيض.

كوب لبن الزبادي.

كوب زيت من الزيت الخاص بك.

فنجان من حليب البودرة.

كوب لبن آخر.

ملعقة خميرة سائلة وأخرى بيكنج باودر.

حشوة البيتزا.

نضع نصف عبوة الدقيق في وعاء للعجن. ثم نقوم بتفريغ جميع المكونات التي تم ذكرها على الدقيق ونحضر الخفق الكهربائي والتشغيل أعلى سرعة لمدة عشر دقائق متواصلة للحصول على عجينة متماسكة. نقوم بسكب الجزء الباقي من العجينة ونقوم بالعجن مرة أخري بإستخدام اليدين نغلف وعاء العجين لمدة ساعة في مكان متوسط الحرارة بعد أن يزداد حجم عجينة البيتزا نقوم بتقطيع العجينة لتشكيل البيتزا على شكل دائري متوسط. ونقوم بوضع جميع مكونات الحشو بشكل منسق ووضع البهارات الكافية بعد ذلك نجهز الفرن وتسخينه قبل وضع البيتزا على نار هادئة وتتميز البيتزا بشكل عام بسرعة التحضير والطهي لذلك لا يتم وضعها في الفرن أكثر من عشرين دقيقة. وبعد ذلك يتم تقديمها للعائلة للتمتع بأشهي مذاق لبيتزا اللحم المفروم.

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طريقة التحضير