ماهي انواع الكشمش وماهي فوائده الصحية

الكشمش نوع من أنواع النباتات التي تشبه الزبيب أو العنب إلا أنه جنس نباتي يتبع الفصيلة الكشمشية، وهو الجنس الوحيد في هذه الفصيلة، وله أنواع متعددة نستعرض أهمها في التالي، كما سنتعرق على فوائده.

أنواع الكشمش:

هنالك مجموعة كبيرة من أنواع الكشمش أشهرها الكشمش الأسود، ومنها الكشمش الأحمر، الأعقف، الثلجي، الجبلي، الحشفي، الذعاق، الشائك، الصخري، والقيقبي.

فوائد الكشمش الصحية:

عدد موقع "الطبي" مجموعة من فوائد الكشمش الصحية دوت الخليج:

الكشمش يساهم في تعزيز مناعة الجسم بسبب احتوائه على فيتامين ج بالإضافة إلى مضادات أكسدة اخرى والأنثوسيانين.

حمض اللينولينيك في الكشمش يعمل على مقاومة الأمراض الالتهابية في الجسم ويساهم في علاج آلام المفاصل والعضلات الناتجة عن الالتهابات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

من أهو فوائد الكشمش هو تحسين صحة القلب بسبب احتوائه على البوتاسيوم.

حمض اللينوليك الموجود في الكشمش يعمل على تخفيض ضغط الدم المرتفع.

ثمار الكشمش وبسبب احتوائها على فيتامين أ و فيتامين ج ومضادات التهاب تساهم في تحسين صحة البشرة وعلاج أمراضها مثل الصدفية والبقع و الجفاف، كما تساعد على زيادة إنتاج الكولاجين الذي يعتبر الدعامة الرئيسية للبشرة.

الكشمش مفيد لصحة العيون بسبب احتوائه على حمض اللينولينيك وفيتامين ج.

يعزز الكشمش من صحة الدم ويمنع الإصابة بفقر الدم بسبب محتواه العالي من الحديد الذي يعمل على تصنيع هيموغلوبين خلايا الدم الحمراء.

الكشمش فعال في تخفيض مستويات الكوليسترول السيء وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية.

مضادات الأكسدة القوية في ثمار الكشمش بما فيها الأنثيوسيانين تلعب دوراً رئيسياً في الوقاية من الضرر التأكسدي الذي يتسبب بتضرر الخلايا الناجم عن الجذور الحرة وهي المسببة للأمراض السرطانية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.