طريقة عمل بلح الشام المحشو بالكريمة بطريقة سهلة ومتميزة في المنزل

يعد بلح الشام المحشو بالكريمة من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع من الكبار والصغار، وهو من الحلويات المشهورة في مصر والعالم العربي، وهنا سوف نقدمه بطريقة بسيطة وغير مكلفة، ايضاً يتم عمله للأطفال حيث أن الأطفال يعشقون هذا النوع من الحلويات، وهنا سوف نقدمها لست البيت بطريقة بسيطة جداً حتى تتمكن ست البيت عمله في المنزل مثل المحلات دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بلح الشام المحشو بالكريمة في المنزل بالطريقة اللذيذة.

مقادير عمل بلح الشام المحشو بالكريمة

يحتوي بلح الشام المحشو بالكريمة على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الزيت.

نصف كوب من الماء.

٨ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 كوب من الدقيق.

شربات.

كريمة.

فستق.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة بسيطة وغير متعبة لعمل بلح الشام المحشو بالكريمة دون الحاجة إلى شرائها من الخارج هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر إناء ونضع به الزيت ونضعه على النار ونضيف إليه السكر والملح والفانيليا ونتركه ليذوب ثم نضع عليه الدقيق ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بعجن الدقيق مع البيض ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نحضر كيس حلواني ونضع به العجين. ونشكلها على هيئة أصابع ونقليها في زيت درجة حرارة متوسطة حتى يصبحه لونه ذهبي. يجب ان نبرد الزيت عندما نضع عجينة آخرى إلى أن تنتهى الكمية. بعد ذلك نخرجها من الزيت ونضعها في الشربات البارد بعد إخراجها مباشرةً. ثم نتركها لتبرد قليلاً ونشقها بإستخدام السكين ونقوم بحشوها بالكريمة ونرش عليها القليل من الفسق وتصبح جاهزة للتقديم.