بسبوسة بالكنافة والقشطة أشهر حلويات الحلواني بطعم ولا أروع منه

بسبوسة بالكنافة والقشطة، تعتبر البسبوسة عامة والكنافة من أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة بشدة في كل الدول العربية، ولا يوجد محلات حلواني لا تتقن صنع الحلويات الشرقية من بسبوسة والكنافة وغيرهم من الحلويات الأخرى، ولكننا اليوم جمعنا تلك النوعين من الحلوى في طبق واحد وزيناهم بالقشطة لتعزز وتقوي طعم الطبق، فلابد من تجربه تلك الوصفة ولا تفوتيها فترغب كل أسرة في تناول الحلوى فبدلا من شراءها من الحلواني أصنعي البسبوسة الآن بالكنافة بطعم لا مثيل له.

تعد البسبوسة بالكنافة من وصفات الجديدة المتميزة الراقية التي تقدم في شهر رمضان بكثرة، مع القليل من شوكولاته للتزيين والتغطية برقي من حلى الطبقات.

نصف كيلو من الكنافة الطازجة. كوب من السكر البودرة. كوب كم السمن المذابة.

أثنين كوب من دقيق السميد الناعم. نصف كوب من السكر. نصف كوب من السمنة الطرية. عدد أثنين كوب من الزبادي. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. أثنين ملعقة كبيرة من العسل أو عسل جلوكوز. أثنين ملعقة كبيرة من جوز الهند.

أولا عمل الكنافة، عند شراء الكنافة لطازجة توضع في الفريزر لمدة 3 ساعات حتى تتجتمد تماما.

ثم أخرجيها من المجمد وقومي بفرها باليد حتى تكون مثل الرمل تماما ولا يكون تكتل واحد في الكنافة.

ثم يضاف عليها السمنة لابد أن تكون مذابة نع سكر بودرة مع تقليب كل مكونات مع بعضها البعض حتى تتشرب الكنافة كل السمنة.

ثم تدهن صينية الفرن بالسمن وتفرد عليها الكنافة وصنع طبقة متماسكة مع الضغط عليها جيدا حتى تتماسك كلها مع بعضها.

ثم تدخل في فرن ساخن على حرارة عالية وتترك في الرف الأوسط لحين تجهيز البسبوسة.

في وعاء يضاف كل المكونات الجافة للبسبوسة من دقيق سميد والبيكنج باودر والملح والسكر وتقلب كل مكونات جافة.

ثم يضاف عليها السمنة والزبادي مع تقليب بحرص من اسفل لأعلى أو عن طريق البث بأطراف الأصابع.

مراعاة عدم تقليب كثيرا ولكن عند امتزاج مكونات فقط تترك الخليط وتجهزي صينية مدهونة بالطحينة.

أو مبطنة بورق زبدة حتى يسهل نزعها من الصينية، ثم تدخل فرن ساخن حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي لامع.

تخرج الكنافة من الفرن يصب عليها القطر البارد، ويخرج البسبوسة من الفرن يصب عليها شربات ساخن.

وتوضع طبقة الكنافة وبينها مزيج القشطة أو الكريمة وعليها طبقة البسبوسة وتزين بصوص شوكولاته.

السمنة لو بتعاني منها هذه الوصفات الطبيعية تخلصك منها نهائيا وداعا للكرش والسمنة

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