التسمم الغذائي، المعروف أيضًا باسم المرض المنقول بالغذاء، هو مرض يسببه تناول الطعام الملوث. وتعد الجراثيم المعدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات، أو سمومها، السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتسمم الغذائي.

وبحسب موقع "مايو كلينيك"، يمكن أن تؤدي الجراثيم المعدية وسمومها إلى تلوث الطعام في أي مرحلة من التجهيز أو الإنتاج. ويمكن أن يحدث التلوث أيضًا في المنزل إذا تم تحضير الطعام أو طهيه بطريقة غير صحيحة.

وفي دليل إرشادي أصدرته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مؤخراً، تم تحديد 6 أنواع من التسمم الغذائي الواجب الحذر منها، وسبل الوقاية من هذه الانواع.

6 انواع من التسمم الغذائي ينبغي الحذر منها

حذرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كافة المستهلكين من مخاطر الاصابة بستة انواع من التسمم الغذائي نتيجة تناول اطعمة ملوثة وغير صحية، وفقاً لما جاء على موقع صحيفة "البيان" الاماراتية.

وجاء هذا التحذير في دليل إرشادي صدر مؤخراً عن الهيئة تحت عنوان "التسمم الغذائي"، يتضمن كذلك الأمر الاعراض السبعة الرئيسية لتشخيص الاصابة بامراض التسمم الغذائي وكيفية الوقاية منه.

اعراض التسمم الغذائي

اهم الاعراض الرئيسية للتسمم الغذائي كما جاءت في الدليل الارشادي دوت الخليج:

ارتفاع درجة الحرارة.

الغثيان والتقيؤ.

الاسهال وتقلصات المعدة والامعاء.

الام الجسم.

الصداع.

وفي بعض حالات التسمم الغذائي، تظهر أعراض على هيئة شلل في الجهاز العصبي، يؤدي إلى تشوش الرؤية والكلام.

وبحسب الدليل، فإن التسمم الغذائي هو حالة مرضية يصاب بها شخص أو عدة أشخاص، نتيجة تناول غذاء ملوث. وتظهر الأعراض على المصاب خلال فترة زمنية تتراوح بين بضع ساعات وأيام، قد تمتد لعدة أسابيع.

والانواع 6 للتسمم الغذائي بحسب الدليل الارشادي دوت الخليج:

التسمم بالعدوى الميكروبية، أو السموم الناتجة عنها. التسمم الكيميائي أو بالمعادن، ويحصل نتيجة تخزين أغذية حمضية كعصائر الفاكهة في عبوات مطلية بالكادميوم أو الزنك أو الرصاص، أو أواني طبخ رديئة الجودة. التسمم بالمبيدات الحشرية، الحاصل نتيجة تناول خضراوات أو فواكه بعد رشها بالمبيدات بتراكيز كبيرة، وعدم الغسل الجيد لها. التسمم بالمواد الكيماوية والمنظفات الصناعية المستخدمة في غسل خطوط الإنتاج. التسمم بمضافات أغذية من مكسبات الطعم والرائحة والمواد الحافظة، التي تضاف للأغذية بغرض تحسين الطعم والرائحة، وزيادة فترة صلاحيتها. واستخدام هذه المواد حسب النسب المقررة لا يسبب ضرراً للصحة، لكن استخدامها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى حدوث التسمم. التسمم بواسطة مواد التنظيف والتعقيم الموجودة في المنزل، والمخزنة بطريقة خاطئة مع أغذية، أو نتيجة بقايا هذه المواد على أواني ومعدات الطبخ، بسبب عدم غسلها جيداً بالماء وإزالة بقاياها .

كما تطرق الدليل إلى ما يعرف بـ"التسمم الطبيعي"، الذي يحدث نتيجة تناول السموم الطبيعية الموجودة في بعض الأحياء البحرية والنباتات، كتناول أسماك أو قشريات سامة، قد يكون لها تأثير في الجهاز العصبي للإنسان. فيما تحدث السموم النباتية، نتيجة تناول أنسجة نباتية تحتوي على السموم، كبعض الأنواع السامة من الفطر.

الفئات الاكثر عرضة للتسمم الغذائي

بحسب الدليل الارشادي، فإن 5 فئات دوت الخليج الاكثر عرضة للتسمم الغذائي وهي:

كبار السن.

الاطفال الرضع والصغار.

المصابون بأمراض مزمنة.

الاشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة.

النساء الحوامل.

كيفية الوقاية من التسمم الغذائي

حدد الدليل الارشادي 5 طرق رئيسية للوقاية من التسمم الغذائي تتمثل في: