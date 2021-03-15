طريقة تخسيس الكرش بسرعة بوصفات طبيعية للتخلص من الدهون

طريقة تخسيس الكرش، يعتبر الكرش من المناطق في الجسم المزعجة إذا كانت مركز تجميع الدهون وتشكل عبء عند كثير من الرجال وخاصة النساء وتسوء من شكل الجسم، ويبحث الكثيرين عن طريق ووصفات طبيعية لإزالة الكرش والتخلص من الدهون التي تحيط بمنطقة الخصر، لذلك إليك الحلول الطبيعية في هذه المقالة للتخلص من دهون الكرش نهائياً.

طريقة تخسيس الكرش في أسبوعين

إذا كنت تعاني من مشكلة البطن عليك أن تحافظ علي نظامك الغذائي من خلال تقليل السعرات الحارية التي تتناولها، وقد قدمنا أكثر من مقالة عن وجبات للريجيم منهم المعكرونة بالتونة لايت للشيف سالي فؤاد، يمكنك أخذ أفكار إلي نظامك، والآن سنقدم لكم أكثر من وصفة طبيعية مشروبات سهلة وبسيطة في توافر مكوناتها ونتيجتها فعالة في التخلص من الكرش.

نعناع.

شاي أخضر.

قشر رمان.

جنزبيل.

ماء.

الوصفة الأولى لتخسيس الكرش

طريقة التحضير:

قومي بوضع الشاي الأخضر في الماء مع ورقتين من النعناع وقشر الرمان وملعقة من الجنزبيل أخلطيهم معاً واتركيهم من ساعة إلي ساعة ونصف .

ثم قومي بتصفيته وتناوليه ثلاث مرات يومياً وستلاحظي النتيجة بعد أسبوعين .

أعشاب إكليل الجبل.

مرمرية.

بابونيج.

ماء.

الوصفة الثانية لتعمل علي إزالة الكرش

طريقة التحضير:

أضيفي مقدار من إكليل الجبل والمرمرية وكيس من البابونج في الماء وأخطليهم جيداً معاً.

قومي ب غلي مكونات الوصفة، وبعد أن تدفي، قومي بتصفيتها وتناوليها 3 مرات وستلاحظي الفرق فقط بعد أسبوعين.

شاي أخضر.

شاي أحمر.

ليمون.

ماء.

الوصفة الثالثة التخلص من دهون الكرش

طريقة التحضير:

ماء ساخن أضيفي إليه محتويات 2 باكيت من الشاي الأحمر ومحتوى 2 باكيت من الشاي الأخضر وعصرة نص لمونة واخلطيهم جيداً واتركيها ليلة كاملة .

ثم قومي بتصفيتها وأضيفي إليها عصرة نص لمونة آخري وتناوليها علي الريق .

عسل.

لمون.

بذور الشيا.

الوصفة الرابعة لإزالة الكرش نهائيا

طريقة التحضير:

ضعي ملعقة من بذور الشيا في ماء تنقع ساعة.

ثم أضيفي ملعقة من الليمون إليها و ملعقة من العسل الأبيض واخلطيهم، واتركيها تنقع لمدة ساعة آخري.

ثم أضربيها في الخلاط وقومي بتصفيتها وتناوليها .