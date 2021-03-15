طريقة عمل أصابع بسكوت الشكولاتة المقرمشة في المنزل

أصابع بسكوت الشكولاتة ، تعتبر من ألذ وأشهى وأطعم أنواع البسكوت التي يحبها الأطفال ويتناولونها بكثرة، وهو من الحلويات التي تغطى بالشكولاتة وله طعم مميز عن باقي أنواع البسكوت الأخرى، ويحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وهو من أنواع البسكوت صغيرة الحجم، ويوجد منه أنواع كثيرة مثل بسكوت الشوفان، وبسكوت الكاكاو، وبسكوت العجوة، وبسكوت الحليب، وبسكوت الشاي، وهو من أفضل أنواع البسكوت التي تستطيع أي ربة بيت عمله لأطفالها بكل سهولة في المنزل وبأقل الإمكانيات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع بسكوت الشكولاتة في المنزل.

مكونات أصابع بسكوت الشكولاتة

يحتوي البسكوت على بعض المكونات البسيطة التي تتوفر في أي منزل وهى كما يلي:-

كوب من الزبدة. 2 كوب من الدقيق. كوب من السكر الناعم. عدد 2 بيضة. 2 كيس من الفانيليا. ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر. كوب من الشكولاتة السائلة.

طريق التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع بسكوت الشكولاتة في المنزل وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة الحجم، ثم نضع الزبدة والسكر الناعم ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نحضر بولة أخرى صغيرة الحجم ونخفق البيض والفانيليا جيداً، ثم نضيفهم إلى مزيج الزبدة والسكر الناعم ونقلبهم مع بعض.

نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر مع بعض، ثم نضيفهم على الخليط بالتدريج ونعجن حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة وطرية وسهلة التشكيل.

نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني، ونقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع رفيعة الحجم، ثم نقوم برصهم على صينية مفروشة بورق الزبدة.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة من 10 إلى 15 دقيقة ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونترك أصابع البسكوت حتى تبرد، ثم نقوم بغمسها في الشكولاتة السائلة حتى تغطيها بالكامل.

نخرج أصابع البسكوت من الشكولاتة، ثم نضعها على ورق الزبدة وندخلها الثلاجة حتى تتماسك، ثم نقدمها بالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل أصابع بسكوت الشكولاتة في المنزل

توجد بعض النصائح التي يجب إتباعها عند عمل البسكوت بالمنزل وهى كالآتي:-

يجب تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت حتى تتوزع الحرارة بشكل أفضل. يجب أن تكون كمية الزبدة كبيرة أو مناسبة حتى نحصل على عجين بقوام متجانس. عدم الإفراط في وضع البيكنج بودر حتى نحصل على بسكوت بقوام هش. عدم وضع ماء إلى العجين حتى تنشف وتبقى قاسية أثناء التشكيل. عدم عجن العجينة أكثر من اللزوم حتى لا تصبح صلبة. إذا كان البسكوت مخبوز من الزبدة لا نقوم بدهن الصينية بالزبدة. ننخل الدقيق جيداً قبل الاستخدام. يمكننا حفظ عجينة البسكوت بالثلاجة لمدة شهر.