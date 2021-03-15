طريقة عمل الغريبة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات أحلى من الجاهزة

تعد الغريبة من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية والتي تحظى بإقبال الكثيرين. كما أنها من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم. كما تتميز بشكل جذاب لا يوصف، حيث تزين بالمكسرات ذات المذاق اللذيذ والرائع التي تضفي عليها مذاقها الرائع كالفستق واللوز وغيرهما. وهي من الحلويات التي حازت على شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يقبل الجميع على شرائها من المحلات والمخابز. وهي من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد. وقد تعتقد الكثير من ربات البيوت صعوبة إعدادها في المنزل فيلجئون إلى شرائها من المخابز والمحلات باستمرار، ولكن على العكس من ذلك، فهي تتميز بسهولة تحضيرها حيث لا تتطلب وقت، وبساطة مكوناتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الغريبة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق أكثر من رائع لم تجربوه من قبل أحلى من الجاهز.

مكونات الغريبة

تتكون الغريبة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف كيلو دقيق.

ربع كيلو سمنة باردة.

200 جم سكر بودرة.

ربع كوب حليب بودرة (حسب الرغبة)

للتزيين (اختياري)

مكسرات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الغريبة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر العجانة ونضيف إليها السمن ونخفق جيدا حتى يفتح اللون (كما في الصورة).

ثم نضيف السكر البودرة ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف الدقيق والحليب البودرة، ثم نخلطهم ونعجن عجن خفيف، ثم نلم العجينة وندخلها في الثلاجة لكي ترتاح لمدة نصف ساعة.

ثم نخرجها من الثلاجة، ونحضر صينية ونضع فيها ورقة زبدة أو ورقة خبز.

ثم نشكل العجينة إلى كور صغيرة، ثم نضغط عليها ضغطا خفيفا ونزينها بالفستق أو كما ترغبون.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، وندخل الصينية في الثلاجة ونتركها لمدة 10 دقائق حتى تبرد لحين تسخين الفرن.

عندما تسخن الفرن ندخل الصينية في الفرن في الرف الأوسط، ونتركها حتى تستوي لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 دقيقة تقريبا.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونترك الغريبة تبرد.

ثم تقدم في طبق التقديم، وبالهنا والشفا.

ملاحظات

توجد بعض الملاحظات الهامة للحصول على غريبة مثل مذاق وقوام الجاهزة وهي كالآتي:

أن تكون السمنة باردة لست مذابة ولا متجمدة حتى لا تهبط كعكة الغريبة.

أن تكون الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية حتى لا تشقق العجينة.

أن لا تكون نسبة الدقيق كبيرة، وأن تكون المعايير مضبوطة، وهي أن لكل كيلو دقيق نصف كيلو سمنة.