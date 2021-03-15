طولي رموشك وكثفي حواجبك في يومين فقط أقوي خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب بمكون واحد موجود في المنزل

خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب ، من علامات الجمال المرأة في الوجه الحواجب والعيون كثير من الفتيات يبحثون عن وصفات لتكثيف الرموش والحواجب الحفاظ عليها طويلة وكثيفة وذلك من خلال استخدام وصفات طبيعية أو كيميائية .

خلطة لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب

توجد أكثر من خلطة يمكن تحضيرها بالمنزل تعمل على تكثيف الحواجب وتطويلها ومن هذه الوصفات:

زيت الخروع لتويل الرموش وتكثيف الحواجب

يعتبر زيت الخروع من الوصفات المثالية لتكثيف الرموش والحواجب لأنه يحتوي على أهم المعادن والفيتامينات، وذلك من خلال وضع كمية مناسبة من زيت الخروع على قطنة ويضاف إليها ملعقة صغيرة من فيتامين E ويوضع على الرموش والحواجب طوال الليل حتى يجف تماما ثم نقوم بغسلة جيداََ في الصباح وتكرر هذه الخلطة يومياَ.

الفازلين لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

للفازلين خصائص طبيعية تساعد على تكثيف الرموش والحواجب، ويوضع منة كمية قليلة الرموش والحواجب مع الفرك وذلك لمدة خمس دقائق ويوضع طوال الليل حتى يجف تماما ثم نقوم بغسلة بالماء الدافئ جيداََ وتكرر الخلطة بشكل يومي.

بياض البيض لتطويل الرموش

نقوم بوضع زلال البيض في وعاء وضربة جيداََ ونضيف إليه ملعقة صغيرة زيت زيتون ونقوم بخلطهم جيداََ، ويوضع الخليط على الرموش والحواجب مع التدليك لمدة دقيقتين ويترك حتى يجف تماماََ وبعدها نقوم بغسل الوجه جيداََ.

الشاي الأخضر لتكثيف الحواجب

تحضر هذه الخلطة عن طريق غلي الشاي ويترك حتى يبرد ثم نقوم بوضع كمية مناسبة منة على قطنة وتدلك جيداََ على الرموش والحواجب وتترك لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسلة جيداََ.

نحضر وعاء صغير ونضع به 2 ملعقة من زيت اللوز و 2 ملعقة من خل الصبار ونقلبهم جيداً .

نضع الخيط على الحواجب والرموش ونتركه لمدة نصف ساعة .

يجب تكرار الوصفة مرة يومياً للحصول على أفضل نتيجة في تكثيف الرموش والحواجب .

يجب الاستمرار على هذه الوصفة حتى تحصل على النتيجة التي تريدها في تكثيف الحواجب وتطويل الرموش .

نقوم بغسل الوجه مرتين في اليوم بالماء البارد لأنه يعمل على إنعاش العيون.

قبل النوم يجب إزالة الميكاب.

إتباع نظام غذائي صحي ومفيد.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة لأنها مفيدة جداََ.

وصفة جل الصبار وزيت اللوز لتطويل وتكثيف الحواجبتوجد عدة نصائح للحفاظ على الرموش والحواجب

وفي نهاية المقال وبعد أن ذكرنا أكثر الوصفات والخلطات المستخدمة للحفاظ على تكثيف الرموش والحواجب وتساعد في نموها أكثر وتطويلها وهي أكثر أماناَ من الوصفات الكيميائية.