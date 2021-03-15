تطويل الشعر في أسبوع ضعيها على شعرك سينمو بغزارة

تطويل الشعر في أسبوع ترغب جميع النساء في أن يكون شعرهن طويلًا ولامعًا وسميكًا لأن الشعر سيؤثر على مظهر الوجه، ولكن هناك العديد من المشاكل مع الشعر التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر وضعف نموه، والعديد من الأسباب لمشاكل الشعر مثل التلوث منتجات العناية بالشعر وأسلوب الحياة سنناقشها في هذا المقال.

تطويل الشعر في أسبوع

وصفات سحرية لإطالة الشعر منها مسحوق ألأملا يمكن لمسحوق ألأملا أن يعزز نمو الشعر وتجدر الإشارة إلى أن المسحوق يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة وفيتامين سي بهذه الطريقة:

المقادير: ملعقتان صغيرتان من مسحوق ألأملا، ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

طريقة التحضير: تخلط المواد الخام جيدًا، ضعي الخليط على فروة الرأس واتركيه يجف، اغسلي شعرك بالماء الدافئ، تتكرر هذه الوصفة كل شهر.

تطويل الشعر بمسحوق الخردل

يحسن الخردل الدورة الدموية وبالتالي الحصول على شعر صحي الطريقة هي:

المكونات: 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الخردل، ملعقة كبيرة سكر، ربع كوب ماء دافئ.

طريقة التحضير: تخلط المكونات جيدًا، ضع هذا الخليط على فروة الرأس واتركه لمدة 15-60 دقيقة، اغسلي شعرك بالشامبو، كرر هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

تطويل الشعر بزيت الزيتون وعصير الليمون

تساعد هذه التركيبة على إزالة القشرة وترطيب الشعر وطريقتها هي:

المكونات: ملعقتان كبيرتان من الماء، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، زجاجة رذاذ.

طريقة التحضير: تخلط المكونات جيدًا، ضع هذا الخليط على فروة الرأس وقم بالتدليك، لفي شعرك بمنشفة مبللة ودافئة ثم اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، اغسلي شعرك بالماء والشامبو، كرري هذه الوصفة مرة في الأسبوع.