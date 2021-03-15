وصفات طبيعية لعلاج الصداع النصفي ستُخلصك من الألم دون أدوية تعرف عليها

الصداع النصفي هو مرض العصر الجديد الذي لا يفرق بين كبير وصغير، فقد يصيب جميع الفئات بألم شديد في شق من الرأس إما الأيمن أو الأيسر، وقد تختلف شدته ومدة بقائه من شخص لأخر، ففي بعض الأحيان قد يستمر الشعور بالألم لعدة ساعات متواصلة، أو قد تصل لعدة أيام متتالية.

وصفات طبيعية لعلاج الصداع النصفي

ويلجأ الكثير منا في هذه الحالة إلى استخدام المسكنات بكثرة للقضاء على هذا الألم الذي يمنع صاحبه من القيام بالأنشطة والأعمال اليومية بشكل سليم، إلا أن كثرة استخدام المسكنات مع الوقت لا يجدي نفعًا، إلى جانب أعراضه الجانبية التي لا تنتهي، لذا اليوم نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج الصداع النصفي.

مكعبات الثلج

من الوصفات الطبيعية التي لها جدوى كبيرة في تخفيف ألم الصداع بشكل سريع، فقط يتم وضع بضع مكعبات من الثلج في قطعة قماش، والقيام بوضعها على الرأس وحول العنق لبضع دقائق، وبعدها سيتم ملاحظة النتائج بشكل سريع.

القهوة

من أبرز العلاجات الطبيعية الفعالة في القضاء على الصداع النصفي عند بداية الشعور به، فالكافيين الموجود بفنجان واحد منها يعمل على تقليل تورم الأوعية الدموية، وبالتالي القضاء على الألم، لذا ينصح بتناولها عند الشعور بالصداع النصفي ومحاولة الاسترخاء بعدها بشكل جيد.

قشر الموز

قد يستغرب البعض من دور قشر الموز في علاج الصداع النصفي بشكل سريع، يتم استخدامه عن طريق وضع بعضًا من قشور الموز على جبينك، وعندما تبدأ بشرتك في امتصاص البوتاسيوم الموجود بها ستشعر بتحسن ملحوظ.

الزنجبيل

من المشروبات الطبيعية التي تقلل من حدة ألم الصداع النصفي، فشرب كوب من الزنجبيل الساخن عند بداية الشعور بالصداع سوف يساعد كثيرًا في تحسين الأمر وتخفيف الألم.