أفضل رجيم صحي لفصل الشتاء وهل ممارسة الرياضة أمراً هاماً بجانب الرجيم؟؟

نقدم لكم رجيم صحي لزيادة الوزن في فصل الشتاء من الأشياء التي تؤرق الجميع وبصفة خاصة السيدات، حيث دائمًا ما يلجأ الإنسان إلى تناول كميات كبيرة من الطعام لتعويض الجسم ما يشعر به من برد، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن، لذا دائمًا يحمل الكثيرين هم الخروج من الشتاء بزيادة واضحة في الوزن نتيجة إتباع نظام صحي خاطئ في تناول الطعام مع زيادة الكميات، وهو ما دفعنا اليوم لاستعراض النظام الغذائي الأمثل لإنقاص الوزن في فصل الشتاء.

أفضل رجيم صحي لفصل الشتاء

في البداية لابد من الوعي جيدًا بأن الرجيم لا يعني الحرمان وعدم تناول الطعام، فهذا من الأخطاء الشائعة التي يقع بها الكثيرين، فالرجيم ما هو إلا نظام غذائي صحي نقوم بإتباعه عن طريق تناول الأطعمة المفيدة وبكميات مناسبة يحتاجها الجسم دون زيادة.

مع اختيار النظام الغذائي الأنسب لك لابد من متابعة الوزن وقياسه بشكل أسبوعي لمعرفة مدى استجابة الجسم للحرق، ففي حالة عدم وجود فرق ملحوظ في انخفاض الوزن هذا يعني بأن هناك خطأ في النظام المتبع ولابد من تغيره.

عند القيام بكسر الرجيم لابد من إعطاء الجسم إجازة 24 ساعة يتم خلالها تناول بعض الوجبات الممنوعة كزيادة الفواكه والنشويات إلى جانب الحلويات ولكن بقدر لا يزيد عن 1500 سعره حرارية.

ممارسة الرياضة من أهم أساسيات الرجيم الصحي فهو يساعد في زيادة معدلات الحرق للحصول على نتائج سريعة وبشكل صحي، وينصح خبراء التغذية بأن يتم ممارسة رياضة المشي يوميًا خاصة في أوقات الظهيرة لاستفادة بأكبر قدر من الأوكسجين، إلى جانب الحركة المستمرة في المنزل دون الخمول.

الاعتماد على نظام الوجبات الخفيفة إلى جانب الوجبات الرئيسية على أن تعتمد هذه الوجبات على أغذية مفيدة مثل الفواكه والخضروات لإعطاء الإحساس بالشبع.