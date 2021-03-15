وصفة خيالية تطويل الشعر بسرعة جنونية مهما كان خفيف تكثيف الشعر

وصفات منزلية تطويل الشعر على الطريقة السودانية تحلم كل فتاة بالحصول على شعر ناعم وطويل، ومن قديم الزمن يعرف أن سر جمال المرأة هو الشعر الطويل ولذلك يوجد بعض من الوصفات المنزلية التي تساعدكم في الحصول على شعر طويل وجذاب وإليكم في هذا المقال أفضل الواصفات.

وصفات لتطويل الشعر في المنزل

وصفة البيض وزيت الخروع والخل: من خلال هذه الوصفة يمكنكم الحصول على شعر طويل ولامع وناعم، ومكونات هذه الوصفة تكون كالتالي:

بيضة.

عدد 3 ملاعق من زيت الخروع.

ملعقة واحدة صغيرة من الخل.

طريقة التحضير: توضع كافة المكونات في وعاء مناسب، وامزجيهم جيداً، يوضع المزيج فوق فروة الرأس، ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل، يغسل الشعر بالشامبو والماء، العسل والبصل.

ثمرة واحدة من البصل.

3 ملاعق من العسل

تطويل الشعر بماء البصل

طريقة التحضير: عليكم بتقطيع البصل إلى شرائح، وبعد ذلك يستخرج عصيرها ويوضع في علبة مغلقة، يأخذ هذا العصير ويوضع على فروة الرأس ويدلك مع العسل، يفضل تركه لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً للتخلص من رائحة البصل، وينصح بتكرار هذه الوصفة يومياً لمدة 30 يوم للحصول شعر طويل وكثيف وعلى النتائج المرغوب بها.

تطويل العشر بالزبادي والخردل

المكونات هي:

ملعقة واحدة كبيرة من بودرة الخردل.

ملعقة واحدة صغيرة من العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير: مزج بودرة الخردل مع الماء الفاتر، ويضاف إليهم باقي المكونات، يوضع المزيج على فروة الرأس ويغطى بكيس بلاستيكي لمدة نصف ساعة، يغسل الشعر بالشامبو والماء، ينصح بتكرار الوصفة مرتين كل أسبوع.