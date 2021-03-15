الوصفة المغربية تطويل الشعر بطريقة سريعة تكثيف الشعر في أسبوع

الشعر الطويل واللامع هو سر الجمال والسحر، فمعظم النساء يرغبن في الحصول على شعر صحي وطويل، تحتوي المنتجات الكيماوية في الأسواق على مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالشعر لتفادي تلف الشعر، ويمكنك استخدام التركيبات الطبيعية كبديل للمواد الكيميائية، لذلك في هذا المقال سوف نقدم لكِ أفضل الطرق لتطويل وتنعيم شعرك. وصفة لطويل الشعر وصفة لطويل الشعر خلطة بياض البيض: اخلطي ملعقة كبيرة من بياض البيض والعسل الطبيعي وملعقة من زيت الزيتون.

امزجي جيدًا حتى تحصلي على عصير ناعم، ضعي هذا المزيج على شعرك لمدة 15 دقيقة ، ثم

ثم نغسله بالماء البارد والشامبو.

خلطة زيت جوز الهند مع الثوم

ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وزيت الزيتون في وعاء مناسب.

نضيف 5 فصوص من الثوم حتى تغلي في مادة هادئة ونادرة، وبعد الغليان نتركها جانبا حتى تبرد تماما.

يوضع على فروة الرأس ويدلك لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو. خلطة البصل للشعر اعصري 4 حبات من البصل وضعيها على شعرك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

خلطة الثعلب الهندي وعصير الليمون

اخلطي ملعقتين كبيرتين من عنب الثعلب الهندي وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطبيعي.

نضعه على فروة الرأس ونقوم بتدليكه ، ثم نتركه لمدة ساعة، ثم نغسله بالماء الدافئ. خلطة زيت الخروع وزيت الزيتون اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

نضع المزيج على فروة الرأس ونقوم بتدليكه، ثم نتركه لمدة ساعتين، ثم نغسله بالماء الدافئ والشامبو. خلطة البصل للشعرخلطة زيت الخروع وزيت الزيتون طريقة لتطويل الاظافر طبيعية بمكونين فقط في المنزل بسيطة وسريعة الوسوم

الشعر الطويل واللامع هو سر الجمال والسحر، فمعظم النساء يرغبن في الحصول على شعر صحي وطويل، تحتوي المنتجات الكيماوية في الأسواق على مواد كيميائية يمكن أن تلحق الضرر بالشعر لتفادي تلف الشعر، ويمكنك استخدام التركيبات الطبيعية كبديل للمواد الكيميائية، لذلك في هذا المقال سوف نقدم لكِ أفضل الطرق لتطويل وتنعيم شعرك. وصفة لطويل الشعر وصفة لطويل الشعر خلطة بياض البيض: اخلطي ملعقة كبيرة من بياض البيض والعسل الطبيعي وملعقة من زيت الزيتون.

امزجي جيدًا حتى تحصلي على عصير ناعم، ضعي هذا المزيج على شعرك لمدة 15 دقيقة ، ثم

ثم نغسله بالماء البارد والشامبو.

خلطة زيت جوز الهند مع الثوم

ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وزيت الزيتون في وعاء مناسب.

نضيف 5 فصوص من الثوم حتى تغلي في مادة هادئة ونادرة، وبعد الغليان نتركها جانبا حتى تبرد تماما.

يوضع على فروة الرأس ويدلك لمدة 25 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو. خلطة البصل للشعر اعصري 4 حبات من البصل وضعيها على شعرك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

خلطة الثعلب الهندي وعصير الليمون

اخلطي ملعقتين كبيرتين من عنب الثعلب الهندي وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطبيعي.

نضعه على فروة الرأس ونقوم بتدليكه ، ثم نتركه لمدة ساعة، ثم نغسله بالماء الدافئ. خلطة زيت الخروع وزيت الزيتون اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

نضع المزيج على فروة الرأس ونقوم بتدليكه، ثم نتركه لمدة ساعتين، ثم نغسله بالماء الدافئ والشامبو. خلطة البصل للشعرخلطة زيت الخروع وزيت الزيتون طريقة لتطويل الاظافر طبيعية بمكونين فقط في المنزل بسيطة وسريعة

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