وصفة مغربية رهيبة لإزالة الشعر نهائياً لا تفوتيها بملعقة واحدة من الدقيق

وصفة مغربية رهيبة لإزالة الشعر نهائياً لا تفوتيها الآن من خلال مقالنا اليوم نعرض لكي سر من أسرار السيدات المغربيات لإزالة الشعر في دقائق وبدون ألم وبأسهل طريقة، فمشكلة الشعر الزائد مشكلة تؤرق الكثير من النساء حول العالم عموماً والوطن العربي خصوصاً ولكن ببعض الطرق البسيطة يمكنك التخلص من الشعر الزائد نهائياً.

وصفة مغربية لإزالة الشعر نهائياً

تهتم النساء من المغرب بالوصفات والخلطات الطبيعية ويعتمدونها في مجال التجميل والعناية الشخصية بشكل كبير وأساسي، فطبيعة بلاد المغرب تتيج لهم كافة المواد الطبيعية والأعشاب التي تمكنهم من عمل خلطات تجميلية عديدة اشتهرت على مر العصور من أهم تلك الوصفات وصفة إزالة الشعر وهي تناسب إزالة الشعر من الجسم ومن الوجه وهي عبارة عن:

احضري كمية بسيطة من الدقيق وملعقة كبيرة من العسل الأبيض وربع كوب من ماء الورد.

ثم افردي العسل على وجهك بطبقة مناسبة إلى حد ما.

ثم ضعي طبقة من الدقيق ثم قومي بفرك العسل وعمل حركات دائرية على المكان الذي تريدي إزالة الشعر منه.

بقطنة امسحي الوجه جيداً بماء الورد ثم ضعي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

أهم النصائح بعد إزالة الشعر الزائد

بعد إزالة الشعر الزائد من الجسم من المهم عمل ماسك تقشير للجلد الميت لتجديد خلايا البشرة وتفتيحها عن طريق ماسك تقشير جاهز أو عمل ماسك القهوة والليمون ثم فرك المنطقة جيداً بالمقشر ثم غسله بالماء الدافئ.

من الخطوات الهامة بعد إزالة الشعر أيضاً هي الترطيب يجب ترطيب الجلد بشكل مستمر للحفاظ على مسامية البشرة وسد الفراغات التي قد تسبب إفراز زائد للدهون وتسبب حب الشباب وغيرها من المشاكل.

مسح المسام بنصف ليمونة هي من النصائح التي تتبعها البعض في تقليل الشعر ولكن لا ننصح بها حيث أنها يمكن أن تسبب إلتهابات على سطح الجلد.