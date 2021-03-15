طرق إزالة الشعر من الجسم نهائيا بمكونات موجودة في منزلك

إزالة الشعر الزائد من الجسم بشكل نهائي، يعتبر الشعر الزائد المتواجد في الجسم أو في الوجه احد الأمور التي تسبب الضيق الاحراج بالاخص بالنسبة للفتيات والسيدات، وتعد عملية ازالته امر حتمي بالنسبة لها لكونه من عمليات العناية بالنظافة الشخصية وكذلك أحد أهم الأمور التي تضفي عليها إحساس بالجمال والثقة في النفس.

إزالة الشعر الزائد

هناك العديد من الطرق التي من الممكن أن تلجأ لها كل امرأة أو فتاة للتخلص من الشعر الزائد سواء في الوجه أو الجسم مثل الليزر والذي يمكنه أن يخلصك من ظهور الشعر الزائد في جسمك من اول استخدام لها بشكل نهائي إلا أنه لا يناسب كافة الفئات بسبب كونه غالي الثمن كما انه قد يسبب أضرار جانبية كثيرة إذا لم يتم بالطريقة الصحيحة.

كذلك هناك الطريقة العادية او المتداولة بين مختلف الفتيات والسيدات هي طريقة إزالة الشعر بالسويت او الواكس وتعد تلك الطريقة أفضل الطرق المستخدمة من حيث كونها تمنع ظهور الشعر مرة أخري إلا بعد مرور 40 يوم على الأقل إلا أن مشكلة تلك الطريقة أنها تسبب الم في استخدامها وكذلك تأخذ وقت.

كذلك يمكن التخلص من الشعر الزائد في دقائق باستخدام شفرات الحلاقة وكريمات إزالة الشعر ولكن تلك الطريقة تسبب تهيج للبشرة كما ان الشعر يعاود الظهور مرة أخري في خلال أيام قليلة للغاية.

وصفة ازالة الشعر نهائيا من الجسم

يمكن من خلال استخدام تلك الوصفة التخلص من ظهور الشعر الزائد في الجسم بشكل نهائي ويتم استخدام الوصفة كما يلي:

من خلال القليل من الماء والملح.

يتم غلي مقدار من الماء مع الملح جيدا.

و بواسطة قطنة نظيفة تغمس في محلول الملح هذا.

ويتم دهن المنطقة التي تم إزالة الشعر منها.

لا تقلقي حيث تشعرين بقليل من الحرقان فهذا يؤكد فعالية الأمر.

اتركيها على جسمك ربع ساعة وتكرر الأمر مرة يوميا لمدة أسبوع ستلاحظين في كل مرة تزيلين بها الشعر ان الكم اقل حتى يختفي تماما.