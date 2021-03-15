طريقة تحضير طبق الكيك البارد في مطبخك بسهولة في اسرع وقت

طريقة عمل طبق الكيك البارد فى البيت بدون فرن وبمكونات سهلة وبسيطة بدون أي تعب حيث يمكن تحضير طبق من الكيك البارد في خلال عشرة دقائق فقط، ويعد هذا الطبق من الحلويات الشهية التي يفضلها الكبير والصغير كما أنه سوف يسعفك في حال حضر إليك ضيوف فجأة حيث لا يتطلب سوي مكونات سهلة وبسيطة.

الكيك البارد

يفضل اعداد طبق الكيك البارد في فصل الصيف حيث يضفى جو من الانتعاش يلطف من درجة حرارة الجو ويمكن إعداده من خلال المكونات التالية:

ربع كيلو جرام من البسكويت.

2 كوب من الزبادي بنكهة الشوكولاتة.

500 مل من اللبن الحليب.

2 ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقة من السكر.

كوب زبادي بطعم الموز.

ملعقة كبيرة من الشوكولاتة الخام.

مقدار من الشوكولاتة المبشورة للتزيين

نبدأ بتحضير اول طبقة من الكيك البارد من خلال سحق مقدار البسكويت قليلا في وعاء عميق.

نضيف اليه مقدار الزبادي بالشوكولاتة.

نخلط المقدار جيدا، وفي صينية مربعة نسكب المقدار ونفرده في جميع الجوانب.

نبدأ بعد ذلك بالتجهيز للطبقة الثانية في وعاء عميق نضيف اللبن مع النشا مع السكر ونقلب جيدا.

حتى نتاكد من اذابة السكر جيدا.

يرفع المقدار على نار هادئة.

ونستمر في التقليب حتى يبدأ القوام في التماسك.

يتم رفع الوعاء من على النار.

نبدأ بإضافة الشوكولاتة الخام وكوب زبادي الموز.

نقلب جيدا حتى تمام المزج ونتاكد من اذابة الشوكولاتة بشكل جيد.

نبدأ بسكب هذا المزيج في الصينية المعدة مسبقا على الطبقة الاولى.

نتأكد من توزيعها في جميع الجوانب الخاصة بالصينية.

نترك المكونات لتهدأ درجة حرارتها.

ندخلها الثلاجة حوالي ساعتين.

نقوم باخراجها وتقطيعها وتقديمها في اطباق بعد تزيينه بالشوكولاتة المبشورة وتقدم باردة وبالهنا والشفا.

موعد وطريقة رابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 1442 لجميع الخريجين 44 وظيفة من جدارة

طريقة عمل الكيك البارد