أحلي وألذ طعم طريقة عمل الفراخ بالبصل كباب حلة على اصوله بتتبيلة ولا اروع

الدجاج بالبصل من أسهل الأطباق التي يمكن تقديمها ومن أكثر الأطباق التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية الهامة التي تسهم بشكل كبير في بناء الجسم وتقوية الجهاز المناعي تعتبر وجبة الفراخ بالبصل من أشهي الأكلات التي أحد مكوناتها الرئيسية الدجاج ويمكن تقديم وإعداد طبق الفراخ بالبصل بطرق مختلفة وغير مكلفة بل ان مكونات هذا الطبق موجودة في كل بيت.

طريقة عمل الفراخ بالبصل

المكونات

فرخة.

4 بصلة حجم كبير.

ربع كوب من الزيت الأبيض النقي للطهي.

3 مكعب مرقة دجاج.

ملح أبيض ملعقة صغيرة.

معلقة صغيرة من الكمون الناعم.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود الناعم.

معلقة صغيرة من الكركم الناعم.

معلقة صغيرة من الكاري.

معلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة الناعمة.

2 ورق لوري.

وعاء بلاستيك.

وعاء كبير.

ورق فويل.

نحضر وعاء بلاستيك ونقوم بغسل الدجاجة جيدا وتقطيعها إلي ثمان قطع حسب حجم الدجاجة يفضل أن تكون قطع الدجاج متساوية لكي تتم عملية التسوية في وقت واحد.

بعد تقطيع الدجاج نحضر البصل ونقوم بتقشيرها وسلقها جيدا بالماء الفاتر ونصفيه ثم نقوم بتقطيعه البصل إلى حلقات.

نحضر الدجاج ونضع عليه البصل المقطع حلقات ثم نضع الفلفل الأسود الناعم والملح الأبيض نقوم بتقليبه جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

نحضر وعاء علي النار ونضع به أربع معالق من الزيت ونتركها دقيقتين.

ثم بعد ذلك ننزل بالفراخ المقطعة والبصل ونتركها على نار عالية حتى تتشرب جميع السوائل وبعد ذلك نهدي النار.

ونقوم بإضافة باقي التوابل مكعبات مرقة الدجاج ثم ورق اللوري والكمون المطحون الناعم.

ثم نضيف معلقة الكركم الناعم ومعلقة الكاري الناعم لكي تعطينا لونا أصفر مميز.

نحضر ورق الفويل ونغطي الوعاء به ونتركه على نار هادئة حتى تنضج.

يمكن أن نستبدل الوعاء بصينية ونغطيها بالفويل ونضعها في الفرن حتي تتم التسوية تستغرق من ربع ساعة إلى ثلث ساعة.

طريقة تحضير الفراخ بالبصل

تعتبر وجبة الفراخ بالبصل من اكثر الاكلات اللذيذة كما انها يمكن ان تصلح كواجبة رئيسية او وجبة خفيفة يمكن عملها على العشاء، ولكن تختلف من بلد الى اخرى في طريقة عملها، كما أنها تعد ايضا من الوجبات الاقتصادية والتي تناسب الكثير ممكن عملها بسهولة وفي اي وقت من خلال طريقة التحضير والمكونات المرفقة في مقالنا هذا.

تعد الفراخ من أكثر أنواع اللحوم المفضلة لدي الناس وبالتحديد الأطفال، وهذا نظرا لأنها تتميز بطعم لذيذ ورائع وغير ذلك فإن الفراخ لها قيمة غذائية عالية، فتعتبر من المصادر الغنية بالبروتينات والفيتامينات وغيرها الكثير، ومن أكثر مميزات الفراخ أنها لها طرق عديدة منها الفراخ المشوي وصينية الفراخ بالبطاطس والسجق والفراخ المقرمشة، وأيضا الفراخ بالبصل حيث تعتبر من أسهل وصفات الفراخ فإنها لا تحتاج إلي مكونات كثيرة فهي أكثر الوصفات الاقتصادية ويمكن تحضيرها بطريقة سريعة بدون وقت أو جهد.

الفراخ أكثر أنواع اللحوم المفضلة لدي جميع الناس لأن طعمها يختلف عن طعم اللحمة، فالفراخ دائما تعد الاكلة المحببة للأطفال، حيث يوجد لها أصناف كثيرة وأشكال متعددة وكل صنف منها لها طعم شهي ولذيذ، فمنها صينية الفراخ بالبصل فإنها الوصفة الأكثر سهولة في تحضيرها ومكوناتها قليلة جدا وبسيطة ومتوافرة في اي بيت ولا تحتاج الي جهد، فهذه الأكلة يوجد بكل مكوناتها قيمة غذائية كبيرة تهم صحة الإنسان.

تعد الفراخ من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص ويودون تناولها باستمرار، وهناك العديد من شتي الطرق التي يمكن من خلالها تحضيرها، ويعد من افضلها طريقة تحضيرها بالبصل حيث تحميرها به، ومن ثم يعطيها طعم ألذ ورائحة جميلة ومميزة لا يستطيع مقاومتها أي فرد، كما يمكن تحمير البصل به علي العديد من شتى الأشكال حيث يمكن تحميره على هيئة حلقات.