دلكي بملعقة نشا منطقة البيكيني والفخذين للتبييض والتفتيح الفوري مهما كان درجة السواد

تعاني الكثير من النساء من اسمرار البشرة بصفة عامة والمناطق الحساسة بصفة خاصة مما يضع البعض منهم في كثير من الإحراج والمواقف الغير لائقه نظرا لأن العقاقير الكيميائية والليزر تستغرق الكثير من الوقت بضع أسابيع حتى تعطي نتائج إيجابية، ولكن بعد التوصل إلى الطب البديل بالأعشاب والمكونات الطبيعة الخلابة،تستطيع هذه الوصفات الطبيعية إعطاء نتائج إيجابية سريعة في يوم وثلاث أيام.

وصفة العرقسوس لتبييض المناطق الحساسة

مكونات الوصفة:

عرقسوس.

بن.

ماء دافئ.

طريقة التحضير

نحضر العرقسوس ونقوم بطحنه ناعما، نحضر البن المطحون الناعم.

نحضر وعاء بلاستيك صغير نظيف نقوم بوضع معلقة كبيرة من العرقسوس المطحون الناعم ومعلقة كبيرة من البن الناعم.

ثم نقوم بوضع أربع معالق ماء دافئ ساخن ونقوم بالتقليب حتى تعطينا نتيجة خليط متماسك.

نقوم بعمل حمام بخار لتنظيف بشرة الجسم قبل وضع الماسك لكي نحصل على نتيجة فعالة.

نفرد الماسك على مناطق الجسم المراد تبييضها.

نترك الماسك حتى يجف لمدة نصف ساعة ثم نقوم بفركه ثم غسله بماء.

ثم ترطيب المنطقة بماء الورد.

تكرار تلك الوصفة مرتين من كل أسبوع.

خلطة الليمون والنشا لتبييض المناطق الحساسة

المكونات

نشا ذرة.

ليمون طازج.

قطن.

طريقة التحضير

نحضر الليمون ونقوم بعصره في وعاء صغير.

نقوم بإحضار قطعة من القطن الأبيض وتغميسها في الليمون ثم نقوم بمسح المنطقة الحساسة المراد تفتيحها.

بعد وضع الليمون نقوم بوضع النشا ونتركه على الليمون لمدة خمس دقائق.

ثم نقوم بفرك الليمون والنشا بحركات دائرية ونستمر في الفرك حتى ننتهي تماما من إزالة الليمون والنشا.

بعدها نقوم بغسل المنطقة بعد فركها جيدا بالماء الدافئ ثم شطفها بالماء الساقع ثم الماء الفاتر.

تكرر هذه الوصفة يوميا لمدة ثلاثة أشهر متتالية حتى نحصل على نتيجة ممتازة.

معروف أن منطقة البيكيني وبين الفخذين تزعج الكثير من الفتيات والسيدات، وعليه يقومون بالبحث عن أقوي الخلطات التي تعمل بشكل فعال في تفتيح المنطقة بسرعة بدون اثار جانبية، فقط من خلال أستخدام الوصفات الطبيعية ستحصلين على بشرة فاتحة وناعمة، ولكن يجب الاستمرار عليها بشكل منتطم لكي تحصلي على نتبيجة تسعدك.

اسمرار بعض المناطق في الجسم يسبب إزعاج لدى العديد من الأفراد، على وجه الخصوص المناطق الحساسة لدى السيدات المتزوجات، مثل منطقة البكيني وتحت الابطين ومنطقة الفخذين، لذا تبدأ في البحث عن مستحضرات تجميل تقوم بتفتيح تلك المناطق وتوحيد لونها، ويجب القول بأن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تأتي بنتائج أفضل من تلك المستحضرات.