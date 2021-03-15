من غير ما تمتص الزيت اقلي البطاطس المقرمشة بطريقة ولا في الخيال بطعم لذيذ

البطاطس من أشهر أنواع الطعام التي لها طرق تحضير كثيرة، فهي توجد في صور كثيرة مثل البطاطس المطبوخة والمقلية، والمهروسة وغيرها من الطرق، وخصوصا البطاطس المقلية هي من الاكلات المحبوبة لدي الصغار والكبار، والمعروف أننا عندما نريد أن نقلي البطاطس يجب أن يكون هناك كمية من الزيت، ولكن هناك بعض الناس لا يحبون تواجد الزيت في طعامهم، حيث الذين يتبعون نظام غذائي لانقاص الوزن أو من لديهم كولسترول في الدم، حيث أن الزيت يتحول في الدم الي سكر فهذا لا يناسب ايضا من هم لديهم مرض السكري، ومن خلال هذه الطريقة سيتمتع الان من حرموا من اكل البطاطس المقلية بأكلها، من الآن سيستطيعوا إعداد بطاطس مقلية دون أن تمتص الزيت.

طريقة إعداد البطاطس المقلية دون أن تمتص الزيت

المكونات:

ثمار من البطاطس.

كمية مناسبة من الماء

ملح.

مقدار من الخل.

كمية مناسبة من زيت القلي.

يجب أولا تقشير البطاطس ثم غسلها جيداً وتقطيعها.

في إناء على النار نضع الماء والملح ثم البطاطس ونتركها تغلي في الماء لمدة ثلاث دقائق.

ثم نضيف الخل ونتركها تغلي دقيقتين.

بعد انتهاء المدة ، نخرج البطاطس ونتركها تصفي.

نقوم بعدها بإحضار مقلاة يجب أن يسخن الزيت جيدا قبل أن نضع البطاطس وذلك حتي لا تشرب البطاطس كمية زيت كبيرة.

يوضع داخل المقلاة كمية مناسبة من الزيت وبعدها نضيف البطاطس ونظل نتابعها حتي تحصل علي اللون الذهبي.

يمكن أن نقوم بتغطية البطاطس وهي تقلي حتي تصل لمرحلة النضج بسرعة لكي لا تشرب زيت كثير.

ثم نخرج البطاطس من الزيت بعد نضجها علي طبق به ورق مطبخي أو يمكن استعمال مصفاة حتي تصفي أي زوائد زيت بها.

طريقة التحضير

البطاطس المقرمشة من اكثر المقبلات التي يتم تحضيرها بشكل يومي، فهي طعمها لذيذ ويعشقها الاطفال ولكن امتصاص الزيت لها عند القلي يجعل البعض لا يقوم بتحضيرها، لذلك قمنا بوضع طريقة رهيبة لقلي البطاطس لامتصاص زيت اقل بطعم مقرمش ولذيذ، وسهل التحضير يذكر أن البطاطس لديه فوائد عديدة للجسم ولكن امتصاصه للزيت يشكل ضرر للصحة.

البطاطس المقرمشة أجمل والذ أنواع المقرمشات والمقليات بوجه عام، فهو من أكثر الاكلات التي يحبها جميع الناس سواء الكبار أو الصغار بلا استثناء، لأنه من المقبلات التي تقدمها المطاعم ويكثر الطلب عليها من قبل الأشخاص، لذلك تقوم جميع السيدات بالبحث عن أفضل طريقة لقلي البطاطس المقرمشة فإن اساس هذه الوصفة هي كيفية الحصول علي الطبقة الأخيرة التي يغلف بها البطاطس لأنها تعيطيه القرمشة المطلوبة والمفضلة.

تعد البطاطس المقرمشة الذ واطعم المقرمشات والتي يعشقها الصغار قبل الكبار، فهي طبق من الأطباق الرئيسية التي غالبا توجد في معظم الوجبات اليومية، حيث تعتبر من أسهل أنواع البطاطس التي يمكن عملها في المنزل بكل بساطة وبدون تكلفة إقتصادية، لأن عند شرائها من المطاعم تكون بأسعار عالية، فقد يتم تقديم البطاطس المقرمشة بجانب اكلات متعددة لأنها اكثر أنواع الخضراوات التي يفضل تناولها وتكون محببة من كل الناس.

تعد البطاطس من الاكلات التي لا يوجد أي فرد لا يفضل تناولها لما لها من طعم مميز، ويمكن تناولها في كافة الأوقات وعلى كافة الوجبات ويمكن تحضيرها بالعديد من شتى الطرق حيث يمكن قليها اصابع او علي هيئة حلقات مثل الشيبسي الذي يتم شراؤه من الخارج، ومن ثم تصبح مقرمشة مثله وذلك عند نقعها بملح وخل قبل قليها لمدة خمس وأربعون دقيقة.