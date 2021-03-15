دراسة: الأطعمة المقلية وعلاقتها بأمراض القلب

الأطعمة المقلية دوت الخليج أبرز أنواع الأطعمة التي يحذر الأطباء و المختصون من الإفراط بها وكثرة تناولها وذلك بسبب احتوائها على سعرات ضارة مصدرها الأساسي الزيوت المهدرجة غير الصحية، وكثير من الدراسات تحدثت عن أضرار ذلك، وهاهي دراسة تضيف ضرراً جديداً للأطعمة المقلية، نتعرف عليها في التالي:

الأطعمة المقلية وبأمراض القلب:

أجرى باحثون من جامعة شنجن للعلوم الصحية بالصين دراسة تحليلية علمية حول تناول الأطعمة المقلية وعلاقتها بأمراض القلب، ولاحظوا وجود علاقة متواصلة بين ارتفاع مستوى الخطورة على القلب، ولفتوا إلى أنه مع تناول هذه الكمية الإضافية زاد خطر الإصابة بانتكاسات مرضية بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 3%، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 2%، وزاد خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 12%.

تفاصيل الدراسة:

أظهرت الدراسة، التي شملت نحو مليون شخص من البالغين من مختلف دول العالم، بحسب ما نشرته "المجلة الطبية البريطانية للقلب" أن الذين تناولوا كميات أكبر من الأطعمة المقلية في الأسبوع؛ ارتفع خطر إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 22%.

وأضافت أن هؤلاء كانوا أعلى عُرضة بنسبة 28% لحدوث انتكاسات مرضية بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات والجلطات القلبية أو السكتة الدماغية، وأعلى عُرضة بنسبة 38% للإصابة بفشل القلب.

وأشاروا إلى أن عملية القلي تقلل من القيمة الغذائية للأطعمة، وترفع عدد السعرات الحرارية بالأطعمة، فضلاً عن أنها قد تحتوي على دهون متحولة ترفع من مستويات "الكوليسترول الخفيف والضار" وتقلل من مستويات "الكوليسترول الثقيل والحميد".

وأشارت كبيرة اختصاصيي التغذية الإكلينيكية في جامعة نيويورك، سامانثا هيللر، إلى أن تناول المقليات من آن إلى آخر لا بأس به، ولكن ليس بشكل يومي أو أسبوعي، بل في فترات زمنية أكثر تباعداً، وذلك لأنها تسبب السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.