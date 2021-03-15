الذ واطعم طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة محشية باللحمة المفرومة بطعم شهي لا يقاوم

يعاني كثير من الأمهات مع أطفالهم في تناول اللحمة ولكن إختفاء اللحمة في الخضروات والبطاطس يسهل الكثير على الأمهات في تقديم اللحمة إلي أطفالهم بطريقة غير مباشرة بل وان الأطفال يستمتعون بالطعم اللذيذ، ويتناول الطفل الكثير والكثير، من أهم هذه الأكلات كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة فهي سريعة التحضير اقتصادية وغير مكلفة في مكوناتها غني بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

فهذه الكفتة تتميز بطعم لذيذ وشهي لايقاوم حيث أنها من الأطباق التي تكون مشهورة في البلدان العربية، ويكون اساس هذه الأكلة هي اللحمة المفرومة بالإضافة إلي بعض الخضراوات والبهارات والتوابل التي تميزها برائحة طيبة، حيث أن مكوناتها تحتوي علي قيمة غذائية عالية تفيد صحة الإنسان، لنتعرف على طريقة تحضير الكفتة المحشية المقرمشة.

طريقة عمل كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة

المكونات

بطاطس.

لحمه مفرومه.

بصل مفروم.

ثوم مفروم.

بيض.

نصف لتر من اللبن

ربع كوب صغير من الزيت.

رشة صغيرة من الملح أبيض.

كيس فيچيتار.

وعاء.

مقلاة.

وعاء بلاستيك.

بقدونس مقطع..

توابل.

رشة صغيرة من الفلفل أسود.

بقسماط مطحون ناعم.

نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا وتقطيعها مكعبات ثم نضعها في وعاء ونضع ماء يغلى على نار متوسطة نقوم بسلقها.

بعد إتمام عملية السلق نصفيها جيدا من الماء ونقوم بهرسه ونضع التوابل والملح.

نحضر مقلاة ونضع البصل المفروم ونقوم بتقليبه لمدة دقيقتين ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة ونضع التوابل والملح والفلفل الحار.

نترك اللحمة المفرومة حتى تصل إلى مستوى تعصيج جيد ثم بعد ذلك نقوم بغلق النار ونترك اللحمه المفرومة تبرد.

نحضر البطاطس المهروسة ونضيف عليها الثوم المفروم والبقدونس المفروم والشبت المفروم ونقوم بتقليبه جيدا.

نأخذ خليط البطاطس ونقوم بتشكيلها كرات ونضع بها كمية كافية من اللحمة المفرومة المعصجة من الداخل وتقوم بغلق كرة البطاطس المحشية لحمة مفرومة.

نكرر هذه العملية حتى تنتهى كمية البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة.

نحضر وعاء بلاستيك ونقوم بوضع البيض وخفقه بمضرب يد أو معلقة خشبية.

ثم نقوم بوضع الملح والتوابل والفلفل الحار واللبن والبقدونس المفروم والشبت المفروم والفلفل الأسود.

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض.

نحضر طبق ونضع به البقسماط المطحون، ثم نحضر طبق آخر مسطح ونضع به الفيچيتار.

نحضر كرات البطاطس المحشية لحمة مفرومة ونضعها في البيض ثم نضعها في البقسماط المطحون.

ثم نضعها بعد البيض والبقسماط في البيض مرة ثانية ثم نضعها في الفيچيتار.

نتركها في الثلاجة لكي تتماسك كرات البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة جيدا.

ثم نقليها في الزيت على نار هادئة من خمس لأربع دقائق وتقدم كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة ساخنة مع البقدونس المقطع .

طريقة تحضير كفتة البطاطس المحشية لحمة مفرومة

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من أفضل أنواع الكفتة والمحببة لدي صغار السن وكبار السن أيضا، لأن في العادة الكفتة من أكثر الاطباق اللذيذة والمشهورة في بلدان كثيرة لتميزها بطعم رائع ورائحة نفاذه وطيبة، ولكن عند تحضير كفتة البطاطس باللحمة يختلف طعمها تماما فاللحمة المفرومة هنا في مكونها الأساسي إلي جانب المكونات الأخرى وهي مجموعة من الخضراوات، فهي من أنواع الكفتة المفيدة والمغذية لجسم الإنسان.

يمكن تحضير كفتة الدجاج أيضا حيث أن كفتة الدجاج تختلف عن كفتة اللحمة من حيث طعمها فإن طعم الدجاج لذيذ وجذاب لدي الناس وخاصة الأطفال، وتتميز هذه الوصفة بنكهتها المميزة بالتوابل الخاصة بها ويوجد لهذه الوصفة طرق كثيرة مثلا قد تكون محشية بأنواع معينة من الجبن وأحيانا قد تكون مشوية وفي كل الأحوال تعتبر كفتة الدجاج من احلي وصفات الدجاج ولها فوائد مفيدة لجسم الإنسان لأنها غنية بالبروتينات وتعطي الجسم أيضا مناعة.

الذ واشهي أنواع الكفتة هي كفتة البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، لأن لها طعم جميل ومميز وجذاب وعند تقديمها يكون لها رائحة طيبة تجذب إليها الكثير، فمن الممكن تقديم هذه الأكلة في وجبة الغذاء وأحيانا تقدم في وجبة العشاء بجانب طبق مكرونة أو أرز وطبق سلطة وخبز، حيث يوجد لها فائدة غذائية كبيرة لصحة الإنسان نظرا لاحتوائها علي اللحمة، وغير ذلك فأن البطاطس من أكثر أنواع الخضراوات التي يعشقها معظم الناس ومميزة بكثرة أصنافها.

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة اشهي أصناف الكفتة التي يتناولها الأشخاص، فقد يقومون جميع السيدات بتقديمها في معظم العزائم لأنها تتميز بشكل ولون جذاب ورائع عند التقديم، ويمكن يوجد بجانبها طبق أرز وطبق سلطة وخبز واي نوع آخر من الأكلات اللذيذة، حيث أن عادة البطاطس يعتبر اجمل والذ الاكلات بجميع أصنافها، فقد تكون هذه الكفتة مقاديرها بسيطة وسريعة التحضير أيضا حيث يسهل لأي سيدة عملها في المنزل فقد يعشقها جميع الناس.

هناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون تناول البطاطس، ويودون تناولها بشكل مستمر، لهذا لا بد من التغيير حتى لا يملون من طعمها، لهذا ينبغي على كافة السيدات إعداد البطاطس واحشيها باللحم المفروم، و تحميرها بالفرن، ومن ثم تناول ألذ طعم من البطاطس باللحم، يعشقها جميع أفراد در اسرتك، و سيطلبون تناولها مرة أخرى.