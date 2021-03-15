ملعقة نشا واحدة رشيها لشعرك الخشن والمجعد وفي دقائق سيصبح مفرود وناعم حرير

الشعر الناعم حلم جميع الفتيات فهو يمنح صاحبته إطلالة ناعمة وجذابة، وهناك طرق ليست صحية علي الشعر تساعد في تنعيم الشعر وفرده كالمكواة الشعر أو الاستشوار، وهناك طرق كيميائية لفرد الشعر ولكن ليست آمنة على الشعر، وطرق طبيعية أيضا ولكن استخدام الطرق الطبيعية للمساعدة على فرد الشعر الافضل والأمن مثل وصفات التنعيم بواسطة النشا، فالنشا تمنح الشعر فوائد كثيرة منها فيتامين المياسين والتي توجد في النشا بشكل جيد ويساعد في تنعيم الشعر وتقليل تساقطه، وتساعد النشا أيضا على تحفيز البيصلات وذلك لاحتوائها على الكالسيوم، من أهم المكونات المفيدة للشعر هي البروتين والتي توجد في النشا بكمية لا بأس بها، وهناك بعض الطرق الطبيعية بواسطة النشا التي تساعد في فرد الشعر.

وصفة النشا وزيت الشعر

المكونات:

ثلاث ملاعق من النشا.

معلقة زيت شعر.

معلقة عسل.

طريقة التحضير:

في إناء اخلطي جميع المكونات جيداً.

قومي بتدليك فروة الشعر بالخليط.

قومي بتوزيع الخليط علي كامل الشعر.

قومي بتغطية الشعر بكيس بلاستيك وتركه مدة ثلاث ساعات.

اغسلي الشعر بإستخدام الشامبو بالماء الدافئ.

وصفة النشا والعسل

المكونات:

أربع ملاعق نشا.

كوب من الماء.

خمس ملاعق كبيرة عسل.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

في إناء على النار ضعي به النشا والماء وقلبيه حتي تحصلي علي عجينة.

قومي بتسخين زيت جوز الهند إذا كان ليس سائلاً.

في إناء آخر اخلطي جميع المكونات فيه.

احرصي أن يكون الخليط دافيء قبل وضعه على الشعر وإذا كان دافئاً ضعيه على شعرك.

ضعي الخلطة على الشعر مدة نصف ساعة ثم اغسلي شعرك.

ملحوظة: إذا كان شعرك ذو فروة دهنية لا تضعي الخليط على الفروة وافرديه على الشعر فقط.

وصفة النشا والبيض

المكونات :

ثلاث ملاعق نشا.

كوبين من الماء.

ثلاث من بياض البيض.

معلقة عسل ابيض.

طريقة التحضير:

في اناء علي النار ضعي به النشا والماء حتي تمام الحصول علي خليط كريمي.

ضعي الخليط الكريمي مع بياض البيض والعسل واخلطيهم جيداً.

الفردي الخليط علي الشعر وضعيه لمدة ساعة.

اغسلي الشعر الماء الدافيء والشامبو.

أكثر ما يميز المرأة الجميلة ويجعلها تشعر بالسعادة والثقة في نفسها هو الشعر الناعم، لذلك تقوم كل فتاة بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعد علي فرد الشعر وتنعيمه وهذا من خلال استخدام الوصفة الطبيعية وهي النشا، فيمكن مزجه مع نوع من الخلطات المتوافرة فهي تعد من أهم الطرق التي تجعل شعر الفتاة ناعم وجذاب، ويجب الابتعاد عن استخدام الأدوات التي تعمل علي تنعيم الشعر مثل السشوار وغيره الكثير، وأيضا الابتعاد عن أي نوع من الكريمات الضارة لأنها تتلف الشعر.

تتميز المرأة الجميلة عادة بامتلاكها شعر ناعم وجذاب يلفت أنظار الاخرين من شدة نعومته، ولكن عندما يكون شعرها خشن أو مجعد تشعر بالخجل وعدم الثقة حتي ولو كانت تتمتع ببشرة بيضاء وشكل مميز، فالشعر الناعم زينة للمرأة يزيدها جمالا ويعطيها سعادة ومظهر رائع، وللمحافظة علي جمال الشعر ونعومته لابد من الاهتمام بتنظيفه جيدا واستخدام أنواع شامبو مناسبة لنوع الشعر وفروة الرأس وأيضا الزيوت الطبيعية عامل مهم جدا للاحتفاظ علي الشعر الناعم.

يحتاج لتنعيم الشعر طرق كثيرة ووصفات أكثر فمنها المفيد ومنها الضار، لكن من أكثر الأشياء المفيدة للشعر والتي تساعد بشكل كبير في تنعيم الشعر هو استخدام خلطة من الخلطات الطبيعية، ومن أفضل الخلطات هي استخدام النشا فله تأثير سريع وصحي علي الشعر ويجعله ناعم، فالشعر الناعم يميز جمال الفتاة ويؤثر علي مظهرها لذلك تقوم جميع الفتيات بالمحافظة علي الشعر الناعم من خلال تنظيفه باستمرار واستخدام بعض أنواع المرطبات بعد غسل الشعر والتمشيط المستمر فكل هذا يمنح الشعر نعومة.

من اكثر الامور التي تزعج الفتيات هو الشعر المجعد والخشن، حيث ان الكثير ينصح باستخدام المنتجات الطبية التي تساعد في تنعيم الشعر، ولكن لا يدركون مدى خطورة هذه المنتجات على المدى الطويل، وما يسببه من ضرر في فروة الرأس وايضاً تلف الشعر، لذلك ينصح بشدة استخدام الوصفات المنزلية التي تعمل على تنعيم الشعر وجعله كالحرير مثل خلطة النشا والتي يعتبر من اكثر المواد تاثيرا على الشعر وجعله ناعم دون اي ضرر.

يعد الشعر هو زينة كل فتاة وامرأة لهذا لا بد من الإهتمام بجماله، وتطبيق عليه الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تطويل، وإعطائه بريق ولمعان، ولهذا لا يوجد أفضل من خلطة النشا التي يتم مزجها مع ربع كوب من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من كل من العسل، وزيت الزيتون، ووفقهم وتدليك بهم الشعر يوم بعد يوم.