اقوي مقشر طبيعي لتبييض وتقشير الجسم كله والتخلص من الجلد الميت في ثواني

كثير من البنات المقبلين على الزواج يبحثون عن وصفات للعناية سواء بالبشرة أو الجسم أو الشعر، ويجب العناية بكل هذا قبل موعد الزواج بعدة أشهر لكي تحصلي على النتيجة التي ترغبين بها، فالجسم يحتاج إلى عناية مستمرة وعمل سنفرة له حتى نزيل الجلد الميت، ويوجد أيضا أهمية كبيرة لسنفرة الجسم وخصوصا للعروس ومنها أنها تقلل من بهتان الجسم، تخفف من البقع الموجودة في الجسم وتجعلك تشعرين بالانتعاش، وخصوصا أنها مصنوعة من مواد طبيعية وإن لم تفيد الجسم فلن تضره، وهناك العديد من الوصفات التي تساعد علي العناية بالجسم أو البشرة وذلك لنزيد من نعومة الجسم.

وصفة الشوفان وماء الورد

المكونات:

أربع ملاعق من الشوفان.

معلقتين عسل ابيض.

١ معلقة ماء ورد.

الطريقة:

في وعاء نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتي يختلطا ونضعهم على الجسم لمدة عشر دقائق.

بعد العشر دقائق نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر.

وصفة الشوفان والزبادي وزيت اللوز

المكونات:

أربع ملاعق شوفان مطحون.

معلقتين زيت لوز.

معلقتين عسل ابيض.

١ معلقة زبادي.

الطريقة:

قومي بخلط جميع المكونات سوياً.

وزعي الوصفة على الجسم وانتظريها حتي تمام الجفاف.

بعد الجفاف افركي جسمك ثم اغسليه بالماء.

وصفة الشوفان والزبادي وماء الورد

المكونات:

أربع ملاعق شوفان مطحون.

معلقتين زبادي.

معلقتين ماء ورد.

الطريقة:

قومي بخلط المكونات جميعها حتى تمام التجانس.

ضعي الخليط علي جسمك وانتظريه حتي يجف.

بعد أن جف قومي بفرك جسمك ومن ثم اغسليه بالماء.

وصفة الشوفان والحليب

المكونات:

أربع ملاعق شوفان مطحون.

ثلاث ملاعق حليب.

الطريقة:

قومي بمزج جميع المكونات حتى يختلطا.

وزعي الخليط علي جسمك ثم دلكي بيه جسمك لعدد من الدقائق.

ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر.

ملحوظة هامة

قومي بإستخدام الوصفة التي تحبيها ولكن يجب تكرارالوصفة مرتين أسبوعيا لكي تحصلي علي النتائج التي تريديها.

تقشير الجسم اكثر ما يتم البحث عنه من قبل الفتيات والسيدات، حيث انه له فائدة كثيرة للجسم، فهو يعطي نضارة ويخلصك تماماً من الخلايا الميتة والشوائب، كما ان التقشير يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويسرع تجديد خلايا البشرة، ومن خلال خلطة الشوفان يمكن تقشير البشرة والجسم كله بسهولة عبر طريقة التحضير المرفقة فهو مفيد جداً على الجلد.

من المعروف أن الجسم يحتاج إلي التقشير دائماً فهو يخلصك من الجلد الميت نهائياً ويعمل تنظيف البشرة من الشوائب ويفتحها أيضاً، لذلك يجب أستخدام مقشر طبيعي للجسم مثل الشوفان فهو مفيد جداً للجسم ويساعد في تقشير الوجه والجسم وإزالة الخلايا الميتة على الجلد، فقط قومي باستعمال خلطة تقشير الجسم المرفقة واستمري عليها لتري نتائج مذهلة فهي وصفة أمنة تماماً على الجلد.