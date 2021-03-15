تعالي اقولك لو عندك فازلين بملعقة منه ممكن تعمل ايه لبشرتك وجسمك وشعرك

يعتبر الفازلين من المستحضرات الطبية الهامة في مجال ترطيب البشرة واليدين والقدمين والشفاه بل أن الفازلين يستخدم في ترطيب كافة أجزاء الجسم، بالفازلين له فوائد كثيرة لا يخلو منه أي بيت فهو أيضا يستخدم كمرطب للشعر حيث يعمل الفازلين على منع تقصف الشعر وتساقطه، كما يساعد الفازلين من منع تشققات القدمين نتيجة ملامستها لسطح الأرض.

يستخدم الفازلين في إزالة مكياج منطقة محيط العين.

كما أنه يستخدم الفازلين في إزالة المكياج في الوجه كاملا لما يحتويه على مكونات فعالة تعمل علي تفتيت المكياج من على طبقات الجلد بوضع كمية قليلة من الفازلين على قطعة من القطن ومسح الوجه بلطف.

الفازلين يعمل بشكل عام على خلق طبقة عازلة تحمي خلايا الجلد بشكل عام عندما يتم وضع طبقة رقيقة من الفازلين على الجلد تفوق حماية الفازلين للجلد بعض المراهم والكريمات الطبيعية.

يسهم الفازلين في تطويل الرموش وتحسين مظهرها حيث أن الانتظام في استعمال الفازلين على الرموش يساعد على جعل الرموش تظهر أكثر كثافة وتبدو رطبة غير هشة

يسهم الفازلين في علاج حالات مرضى جفاف الجفون يعمل الفازلين على ترطيبها.

يستخدم الفازلين في تسريع التئام الجروح والخدوش وذلك عن طريق وضع كمية ملائمة من الفازلين يوميا.

يعمل الفازلين على منع جفاف الجروح.

منع تكون القشور التي تكون سببا في تأخر شفاء الجرح.

منع وجود الحكة التي تكون مصاحبة الجرح.

يسهم الفازلين بشكل كبير وفعال في منع تكون الندوب وتخفيف شكلها.

للفازلين دور هام وفعال لمنع تساقط الشعر.

حيث أن استخدام كمية مناسبة من الفازلين على الشعر تمنع تقصف الشعر وتعمل علي ترطيب البشرة وتغذيتها.

استخدامات الفازلين للبشرة الوجه والرقبةاستخدام الفازلين لتطويل الرموشاستخدامات الفازلين في الجروح والخدوشاستخدامات الفازلين لمنع تقصف الشعر

يوجد للفازلين استخدامات كثيرة رائعة لن تصدق فإنه يستخدم للبشرة لتنعيمها وترطيبها حيث يقوم بإزالة كل الشوائب المتعلقة بالبشرة التي تظهر من التلوث البيئي، فيزيد من نضارة البشرة ورونقها ، وإنه يستخدم للجسم فيعمل علي التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تجعل لون الجسم أكثر اسمرارا ويعالج الجفاف الذي يجعل ملمس الجلد خشن، ويستخدم أيضا للشعر فيعالج جميع مشاكل الشعر الزعجة والتي يصعب حلها فيعطي للشعر لمعان ويزيده كثافة ويساعد علي نمو الشعر ويرطب الشعر الجاف.

من المعروف أن يستخدم الفازلين للشعر والجسم والبشرة فيعمل علي حل مشاكل كثيرة توجد بهم، ولكن غير ذلك يوجد استخدامات متعددة للفازلين مثل أن يمكن استعماله للاحذية حيث يزيد من لمعانها، ويستخدم ايضا في غطاء الزجاجات التي يصعب فتحها وأيضا حماية الدراجات من وجود أي صدأ بها، يساعد في حل المشكلة التي يعاني منها معظم الناس وهي وجود لبان في الملابس فبوضع كمية قليلة من الفازلين علي المكان الذي يوجد به اللبان لعدة دقائق فهذا يعمل علي ازالته تماما وغير ذلك الكثير.

يعد الفازلين من المرطبات التي لها العديد من الفوائد حيث أنه يمكن استخدامها في شتى العديد من الأغراض مثل ترطيب وتنعيم الجلد، تنعيم وتطويل الشعر، معالجة جفاف الجلد والشعر، التئام الجروح، يدخل في العديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تطويل وتنعيم الشعر وتبييض الجسم، وأيضًا في تطويل الرموش، كما أنه يتسم بأنه ليس مرتفع الثمن.