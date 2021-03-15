في اقل من ساعة بملعقة واحدة تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائيا وبلا عودة

من أكبر المشاكل التي تواجه أي شخص هي مشكلة ظهور الشعر الأبيض عند الرجل أو المرأة، وخاصة إذا كان في مرحلة الشباب لأنه يجعله يفقد الثقة في نفسه، لذلك لابد من وجود علاج قوي وسريع والمهم أن يكون صحي للشعر وطبيعي، والحل هو استخدام القهوة فهي لها القدرة في القضاء علي الشعر الأبيض للأبد واستعادة لون الشعر الطبيعي، وغير ذلك فأن للقهوة فوائد كثيرة تختص بالشعر فتعمل علي تقوية الشعر وتغذيته.

وتعطي للشعر نعومة ولمعان وتعالج مشكلة جفاف الشعر فتمنحه بالرطوبة، ولكن من أهم فوائدها هي التخلص من مشكلة الشيب، حيث توجد الكثير من العوامل التي تتسبب في ظهور الشعر الأبيض ومنها نقص العناصر الغذائية اللازمة مثل الفيتامينات، وقد تكون أسباب وراثية وذلك من خلال انتقالها من الآباء إلي الأبناء، والتدخين أيضا يسبب في ظهور الشعر الأبيض في سن العشرين ونقص المناعة واستخدام الصبغات التي تلون الشعر واستعمال أنواع كثيرة من الكريمات في نفس الوقت.

وصفة القهوة لعلاج الشيب

ولكي نحافظ علي لون الشعر الطبيعي وتجنب ظهور الشعر الأبيض يجب الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة والتي تحتوي علي نسبة عالية من الفيتامينات، وضرورة استخدام بعض الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وذلك عند تدليك الشعر بهذا الزيت فإنه يقوي بصيلات الشعر وعند تقويتها يتأخر ظهور الشعر الأبيض، والمحافظة علي نظافة الشعر وذلك عند غسله بطريقة جيدة وباستمرار.

وصفة القهوة لعلاج شيب الشعر

المكونات :

قهوة مطحونة.

زيت زيتون.

ماء مغلي.

طريقة التحضير:

نحضر إناء ونضع فيه ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم نضع كوب من الماء المغلي ويتم خلط هذه المكونات وتقليبهم.

بعد ذلك نقوم بوضع هذا الإناء علي نار متوسطة ليتم غليها جيدا، ونقوم بترك هذا الخليط لفترة من الوقت في مكان بارد.

نضع هذا الخليط علي فروة الرأس وعلي الشعر من خلال تدليك الشعر لعدة دقائق ثم يتم تغطية الشعر ونتركه لمدة ساعة أو ساعتين.

يتم غسل الشعر باستخدام الماء ولا يمكن في هذه الوصفة استعمال الشامبو أو البلسم.

مشكلة الشيب تعتبر أكبر كابوس بالنسبة لأي شخص يعاني من وجود الشعر الأبيض، ولكن عند تجربة وصفة القهوة لا داعي للقلق أو الانزعاج من الشعر الأبيض لأنها من أكثر الوصفات التي تتخلص نهائيا من مشكلة الشيب سواء عند الرجال أو السيدات، وهذه الوصفة تجعل جميع الناس يتجنبون استخدام الصبغات علي الرغم من أنها تعيد لون الشعر الطبيعي ولكن لفترة تدوم شهر تقريبا، وغير ذلك فانها تتلف الشعر وتدهوره ولكن عند استخدام خلطة القهوة يتحول لون الشعر الأبيض إلي اللون الأسود الطبيعي وبشكل نهائي.

يري بعض الناس الذي يعانون من وجود الشعر الأبيض أو من مشكلة الشيب، أنه من المستحيل استرجاع الشعر للونه الطبيعي وهو اللون الأسود، ولكن هذا غير صحيح لأن يوجد الكثير من الوصفات التي تساعد في القضاء علي الشعر الأبيض وبشكل نهائي وبدون تعب، فالقهوة هي التي تجعل الشعر يعيد لونه كما كان من قبل ولا تؤثر سلبيا علي الشعر أو علي فروة الرأس، وينصح دائما الابتعاد عن الصبغات أو الكريمات التي تلون الشعر لأنها من أكثر الأشياء التي تضر الشعر.

مشكلة شيب الشعر تعد من المشكلات التي يتم علاجها أو التخلص منها بطرق كثيرة، فمنها المفيد ومنها الضار فليس كل الطرق تؤدي إلي النتيجة المطلوبة، حيث أن وجود الشعر الأبيض يزعج أي شخص وخاصة المرأة لأن يشعر الشخص بأنه في سن متقدم رغم صغر سنه، فالطرق الخاطئة هي استخدام كريمات أو صبغات كيميائية ويوجد بعض من الناس يستخدمون الحناء فهي تساعد بالفعل في القضاء علي الشعر الأبيض ولكن لفترة قليلة جدا، ولكن الحل الأفضل والسليم هو استخدام وصفة طبيعية لأنها تقضي تماما علي مشكلة الشيب.

تعد القهوة من الخلطات الطبيعية الفعالة التي لها دور بارز في القضاء على شيب الشعر الذي يعاني منه العديد من الأشخاص، حيث مزج ربع كوب صغير منها مع بضع قطرات من كل من زيت جوز الهند وزيت الخروع، وربع كوب من العسل وتطبيقهم على الأجزاء التي بها شيب يوم بعد يوم.