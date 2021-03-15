لو بتعاني من الأرق ومش بتعرفي تنامي بسهولة، دلوقتي فيه طرق معينة تقدري تخدعي بيها عقلك فتنامي بشكل أسرع مثلا إنك تضغطي علي صوابع رجلك لثانية واحدة وتسبيها. التمرين ده بيخلصك من التوتر في جسمك فتحسي براحة أكتر وفي طرق تانية تقدري تستخدميها هنعرضها عليكي وهيفرق معاكي في النوم وعقلك هيكون مرتاح أكتر علي حسب دراسات الخبراء، اعرفي معانا 10 طرق للنوم غير اعتيادية تساعدك تنامي بسرعة لو بتعاني من الأرق

10 طرق للنوم غير اعتيادية تساعدك تنامي بسرعة لو بتعاني من الأرق

1- البسي شراب

لو رجلك سقعانه ده معناه إن الدم مش واصل لها بدرجة كفاية وده سبب كافي انك تفضلي متنبهه وماتقدريش تنامي، جربي تلبسي شراب هيدفي رجلك وينشط الدورة الدموية فيها فعقلك يبدأ يقلك إنه خلاص الحرارة اتوزعت في جسمك كله وجه وقت النوم ودي أحسن إشارة لعقلك عشان تنامي في راحة وهدوء.

2- اضغطي علي صوابع رجلك

لما رجلك تكون دافية حاولي تضغطي علي صوابع رجلك واحد واحد بالعد 10 في كل مرة وبعدين حاولي تنامي، المساج او التمرين البسيط ده هيخلي التوتر اللي في جسمك هيروح وجسمك هيهدي ويحس براحة ودي تقنية معروفة جدا لأنها بتحارب الأرق واسمها” استرخاء العضلات التدريجي”

3- خليكي صاحية

تعرفي إنك لو عوزة تنامي بطريقة أسرع هي إنك تحاولي تفضلي صاحية لأن علي حسب الدراسات بتقول لو قلتي لعقلك إنك مش عوزة تنامي فهو بيفسر طلبك بطريقة عكسية وده بيسموه علم النفس العكسي، جربي تنامي علي السرير وتكرري الجملة دي ” انا مش عوزة انام” وهتلاقي عيونك بتروح في النوم.

4- راجعي يومك بالعكس

كطريقة مختلفة في علم النفس العكسي تقدري تستخدميها وهي تراجعي يومك كان عامل إزاي بالعكس بإنك تفكري فيها حتي لو حاجات عادية مثلا كلتي ايه علي العشا، التاكسي اللي روحتي بيه رقم اللوحة كانت ايه، اتكلمتي مع كام شخص انهارده وهكذا الطريقة دي هتساعد تهدي وترتاحي وتصفي ذهنك .

5- تمرين للنفس

جربي تكنيك 4/7/8 للتنفس وشوفي إزاي هيخليكي تنامي بسرعة، أولا خدي نفس لمدة 4 ثواني وبعدين اكتميه 7 ثواني وبعدين طلعي زفير وعدي 8 ثواني، جربيه أكتر من مرة لكن التمرين ميزدش عن دقيقة واحدة عشان تحسي إنك نعستي وعوزة تنامي.

6- المياة الساقعة

اغسلي وشك بمياة ساقعة واستعدي للنوم ومتخافيش ده مش هيفوقك بالعكس، معدل ضربات قلبك وضغط الدم هيقل فهتحسي إنك مستعدة تنامي زي الأطفال بظبط.

7- الهمهمة

نامي علي السرير وغمضي عينك وخدي نفس وابدأي همهمي شبه النحلة لما بتطن، الطريقة دي بتساعد في تقليل الأرق وده هيساعدك تصفي ذهنك من أي أفكار وحشة في دماغك وبيحفز العقل لمادة السيروتونين وهرمون السعادة فكل ده هيساعدك تنامي بشكل أسرع.

8- مخدة تحت الركبة

المخدات عموما مش مخصوصه للرأس أو الرقبة لكن بتساعد إنك تنامي بشكل أحسن لو بتنامي علي ضهرك حطي مخدة تحت رُكبك ، ده هيقلل من الضغط الموجود علي العمود الفقري ويسمح لآخر فقرات ضهرك إنها تكون في انحناء طبيعي، أما لو بتنامي علي جمبك ممكن تحطي المخدة بين رُكبك نفس الطريقة هتساعد بيها عمودك الفقري يكون مستقيم أكتر.

9- أكل الفطار في العشاء

تعرفي إن ممكن الفطار اللي أكلتيه الصبح يكون خدعة مميزة بالليل، كُلي موزة قبل ماتنامي لأن فيها البوتاسيوم والمغنسيوم ودول مادتين بيساعدوا علي النوم بشكل أسرع ، جربي شاي الموز: قطعي موزة وحطيها في ماية مغلية وسبيها دقايق وبعدين اشربيه بمعلقة عسل ، هيساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، مكسرات اللوز بتساعد في حالات الأرق لأنها بتبطئ معدل ضربات قلبك، بلاش الأكل اللي بيكون فيه توابل أو دهون لان دي بتكون صعب تتهضم ومش هترتاحي.

10- كلي جبن قليل الدسم

لأنه غني بمادة اسمها التربتوفان وده حمض أميني بيساعد علي النوم، جربي تاكلي الجبن القريش مع فاكهة أو عسل وهتكو وجبة عشا خفيفة ومتكاملة قبل النوم، لكن خلي بالك لو النصايح دول منفعتش معاكي طبعا يكون أفضل إنك تروحي لدكتور او متخصص لأن صحتك أهم ولازم تعرفي السبب لقلة النوم والأرق.

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