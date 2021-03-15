ماسك الأرز للوجه للحصول علي بشرة نظيفة ونقية وناعمة كما الأطفال

ماسك الأرز للوجه حتى تتمتع ببشرة نظيفة ونقية كما في بشرة الأطفال، حيث تسعى كل امراة وفتاة لكي تكون بشرتها نظيفة وبراقة كما تري في بشرة النجوم الاسيوية او كبشرة الأطفال النقية، ويكمن السر في الأرز، حيث يمكن من خلال استخدام الأرز تكوين وصفة للبشرة تقوم على تنظيفها وتفتيحها، واليكم طريقة تحضيرها.

ماسك الأرز

نلاحظ أن بشرة الفتيات والشباب في آسيا بشكل عام تتمتع بكونها لا تظهر السن الحقيقي للشخص بل تبدو دوما بشكل اصغر سنا، وتتلخص مكونات الوصفة التي يستخدمها في ماسك الأرز كما يلي:

3 ملاعق من الأرز كبيرة.

لتر من الماء.

3 ملاعق بذور كتان.

2 كبسولة فيتامين أي من الصيدلية ويمكن استبدالها بملعقة زيت لوز حلو.

طريقة عمل ماسك الأرز

ويتم إعداد ماسك الأرز بالخطوات التالية:

في وعاء على النار يتم وضع نصف مقدار الماء ونضيف مقدار الأرز، مع التقليب على نار هادئة الى ان يتم النضج.

في الخلاط نقوم بطحنه جيدا حتى يصير بقوام كريمي، ونضعه في برطمان بالثلاجة.

في وعاء اخرى على نار هادئة أيضا نضع باقي مقدار الماء مع بذور الكتان ونتركه حتى تمام الغليان حتى يتضح أمامنا رغوة بيضاء على سطح الوعاء.

نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

يصفي في وعاء أخر باستخدام شاش طبي، حتى يصير لديك جيل من بذور الكتان.

وتقوم بإضافته أيضا في برطمان منفصل بالثلاجة.

في وقت قيامك بالماسك تقوم باحضار وعاء عميق قليلا.

تضيف به 2 ملعقة من خليط الأرز مع 2 ملعقة من جل الكتان، اضف اليه محتويات 2 كبسولة الفيتامين او زيت اللوز الحلو.

نخلط المكونات معا جيدا.

نقوم بعدها بتطبيقها على بشرتك النظيفة.

اتركه نصف ساعة، ويغسل الوجه بعدها بماء فاتر او بارد.

لأفضل النتائج يفضل تكرار تلك الوصفة مرة كل يومين وسوق تلاحظي الفرق بنفسك.

احرص على ترطيب بشرتك بكمية قليلة من مرطب مناسب لنوع بشرتك بعد الماسك.