لن تصدقى طول رموشك فى يوم واحد بمكون ساحر لتطويل وتكثيف الرموش والحواجب

طرق طبيعية لتطويل الرموش سريعاً ، ترغب جميع النساء على وجه الأرض الحصول على رموش طويلة وكثيفة وهذا يكون صعب تحقيقه بالنسبة لهم لذا يضطرون سلوك الطريق السهل واستخدام الرموش الصناعية أو الماسكارا الذي تحتوي على شعيرات طبيعية تظهر أن الرموش طويلة وكثيفة وهذا يضعف شعيرات الرموش ويجعلها تتساقط مع مرور الوقت، وهذا جعلنا نقدم إليك أفضل الطرق الطبيعية التي يمكن أن تستخدميها لتطويل الرموش بسرعة كبيرة.

تحتاج الرموش مثل الشعر لتغذية فعالة تعمل على تقويتها وحمايتها من العوامل المحيطة بنا التي تؤدي إلى ضعفها، ولكن يمكن أن تجعليها قوية ومغذية في وقت سريع جداً عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية ومنها ما يلي:

يمتلك زيت الزيتون مجموعة من العناصر المفيدة جداً للرموش والتي تجعلها قوية وتحفيز عملية نموها بطريقة صحية ويتم استخدامه بالطريقة التالية:

قومي بغمر فرشاة ماسكارا قديمة في مقدار مناسب من زيت الزيتون ومن ثم يتم تمشيط الرموش السفلية والعلوية بالخليط وتركيها طول الليل.

وفي الصباح عليك بتنظيف رموشك بالماء الفاتر والصابون.

يعد جل الألوفيرا من أهم المكونات الطبيعية التي تعمل على تعزيز نمو الرموش والشعر بوجه عام وجعله صحي ومغذي نظراً لاحتوائه على الفيتامينات والعناصر المفيدة جداً لصحة الرموش واستخدميه كما يلي:

في وعاء اخلطي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا وملعقة صغيرة من شاي البابونج وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

ثم اخلطي المكونات معاً وبعد ذلك اغمري فرشاة الماسكارا في الخليط وطبقيه على الرموش العلوية والسفلية.

يترك الخليط على الرموش لمدة 15 دقيقة أو طول الليل ومن ثم يتم شطفها بالماء الفاتر والصابون.

وللحصول على نتائج فعالة استخدمي الخليط مرتين في الأسبوع ولعدة شهور.