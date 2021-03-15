الفراخ المشوية الرائعه زي المطاعم بتتبيلة الحاتي السرية واحلي من الجاهزه

طريقة عمل الفراخ المشوية ، تعتبر الفراخ المشوية من أفضل الأطباق الذي يفضل تناولها الكثيرون فهناك كثير من الطرق المتنوعة التي يتم تحضير الدجاج بها ولكن طريقة الفراخ المشوية تعد الأفضل والأهم، لذلك حرصنا على نأتي لكم اليوم بأسهل طريقة تستخدمها كل ست بيت لتحضير الفراخ المشوية في أقل وقت ممكن.

نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الفراخ المشوية في البيت زي المطاعم تماماً وهي من أفضل الطرق التي تبحث عنها جميع السيدات هواة الطبخ ويتم تحضيرها كالتالي:

1 دجاجة كاملة.

2/1 ملعقة بابريكا.

2/1 ملعقة قرفة.

2 ملعقة زبادى.

2/1 ملعقة بهارات.

2/1 ملعقة فلفل أسود.

5 كوب بصل مبشور.

4/1 كوب زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

4/1 ملعقة جوزة الطيب.

3 ملاعق كبيرة خل.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

2/1 ملعقة كمون.

يكون من الأفضل إذا قومتي بتقطيع الدجاجة إلى 8 أجزاء أو 4 متساوية.

ضعي قطع الدجاجة في وعاء وضيفي إليها الملح والخل والماء وانقعيها لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم تصفيتها من الماء وشطفها بالماء دون أي إضافات ومن ثم توضع بوعاء أخر ويضاف إليها الخل والملح والكمون والبابريكا والفلفل الأسود وعصير الليمون وجوزة الطيب وزيت الزيتون وقلبيها جيداً.

احرصي على أن يتم تتبيلها جيداً حتى تأخذ النكهة المطلوبة ومن ثم يضاف الزبادي وتركيها في التتبيلة لمدة ليلة كاملة في الثلاجة.

في اليوم التالي اخرجيها من الثلاجة وارفعيها من التتبيلة ثم حضريين الشواية التي تقومين باستخدامها وأبدئي في شوي قطع الدجاج.

يمكن أن تقومي بشويها في الفرن أو على شواية الفحم أو الشواية الكهربائية استخدمي ما هو متاح لكِ.

تترك قطع الدجاج في الشوي حتى تستوي وتحمر جيداً واحرصي على قلبيها على جميع الجوانب حتى تنضج.

بعدها تقدم في طبق التقديم الموجود به البقدونس المفروم مع طبق من سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء والخبز الأبيض.