اقوى خلطه يابانيه ادهشت الاطباء للقضاء على شيب الشعر فى دقائق بمكون يغفل عنه الجميع

القضاء على شيب الشعر طبيعياً ، الشعر الأبيض كابوس فظيع يواجه المرأة كل يوم فعندما تري كل سيدة في مقتبل العمل خصلات الشعر الأبيض في رأسها ينتابها شعور بالخوف والقلق بأن الشيخوخة في انتظارها، فمن المعروض أن الشعر الأبيض من علامات التقدم في السن، ولكن هذا يحتاج منك أن تقومين باستخدام طرق طبيعية مفيدة جداً للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً.

تحتوي الطرق الطبيعية على مكونات طبيعية مفيدة جداً لفروة الرأس والشعر التي تتمثل في التالي:

يحتوي السمسم على عناصر طبيعية ومفيدة جداً للقضاء على الشعر الأبيض نهائياً، ويتم استخدام بذور السمسم عن طريق وضع ملعقتين من بذور السمسم في كوب من الماء المغلي وتركيه بها لمدة 20 دقيقة ومن ثم يتم تطبيق الخليط على على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف واحرصي على الاستخدام 3 مرات في اليوم بطريقة منتظمة حتى تحصلين على لون الشعر الطبيعي.

يعد زيت جوز الهند من أفضل المكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر فعالة وقوية جداً للتخلص من شيب الشعر، فقومي بغلي كوب من زيت جوز الهند ومن ثم يتم إضافة قليل من أوراق الكركدية وقليل من مسحوق الحلبة مع 3 ملاعق من عصير الليمون واخلطي المكونات مع بعضها ثم يرفع الخليط ويترك حتى أن يصبح بارد، ابدئي في وضع الخليط على الشعر من جذوره حتى أطرافه واستخدميه 4 مرات في الأسبوع حتى تحصلين على أفضل النتائج.

يعد من أفضل أنواع الفاكهة التي تحتوي على المعادن والفيتامينات الذي يحتاج لها الشعر ويفقدها مع مرور الوقت، تستخدم عن طريق وضع 3 حبات من الموز بكوب من زيت الزيتون واهرسيها واخلطيهم مع بعضهم، ثم يتم وضع الخليط على الشعر من الجذور للأطراف وتركيه لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر والشامبو.